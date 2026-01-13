Світовий банк підвищив прогноз зростання економіки на 2026 рік

Кредитор покращив оцінку до 2,6% через стійкість світової економіки до торговельної напруженості та тарифів Трампа

Фото: Depositphotos

Світовий банк підвищив прогноз глобального економічного зростання на 2026 рік до 2,6% проти червневого прогнозу в 2,3%. Про це повідомляє Bloomberg.

Економіка США зазнала зростання оцінок – до 2,2% цього року проти попередніх 1,6%.

Нові глобальні прогнози на 2026 рік відзначають незначне уповільнення порівняно з потужнішим зростанням у 2025 році, ніж очікував банк. Він пояснює це сплеском торгівлі, оскільки компанії та домогосподарства поспішили придбати товари в очікуванні тарифів президента США Дональда Трампа.

Поєднання меншого впливу високих імпортних мит та збільшення витрат на оборону допомогли підтримати світове зростання приблизно на рівні 2,7% минулого року.

"Глобальне зростання стає обмеженим діапазоном. Спостерігається стійкість, але зростання не прискорюється", – заявив Айхан Косе, заступник головного економіста Світового банку. Він зазначив, що зростання реального ВВП з 2023 року залишається в межах від 2,6% до 2,8% порівняно із середнім показником 3,2% за десятиліття до пандемії.

"Існує значний ризик того, що торговельна напруженість може повторно загостритися, особливо враховуючи, що вищі тарифи можуть переспрямувати експорт до третіх країн, що змусить вітчизняних виробників у цих країнах шукати захисту від посилення конкуренції з боку імпорту", – йдеться у повідомленні банку.