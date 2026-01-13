Всемирный банк повысил прогноз роста экономики на 2026 год

Кредитор улучшил оценку до 2,6% из-за устойчивости мировой экономики к торговой напряженности и тарифам Трампа

Фото: Depositphotos

Всемирный банк повысил прогноз глобального экономического роста на 2026 год до 2,6% против июньского прогноза в 2,3%. Об этом сообщает Bloomberg.

Экономика США испытала рост оценок – до 2,2% в этом году против предыдущих 1,6%.

Новые глобальные прогнозы на 2026 год отмечают незначительное замедление по сравнению с более сильным ростом в 2025 году, чем ожидал банк. Он объясняет это всплеском торговли, поскольку компании и домохозяйства поспешили приобрести товары в ожидании тарифов президента США Дональда Трампа.

Сочетание меньшего влияния высоких импортных пошлин и увеличения расходов на оборону помогли поддержать мировой рост примерно на уровне 2,7% в прошлом году.

"Глобальный рост становится ограниченным диапазоном. Наблюдается устойчивость, но рост не ускоряется", – заявил Айхан Косе, заместитель главного экономиста Всемирного банка. Он отметил, что рост реального ВВП с 2023 года остается в пределах от 2,6 до 2,8% по сравнению со средним показателем 3,2% за десятилетие до пандемии.

"Существует значительный риск того, что торговая напряженность может повторно обостриться, особенно учитывая, что более высокие тарифы могут перенаправить экспорт в третьи страны, что заставит отечественных производителей в этих странах искать защиту от усиления конкуренции со стороны импорта", – говорится в сообщении банка.