Мировая экономика замедлится до 2,7% в 2026 году – ООН

Фото: EPA / Christopher Neundorf

Мировая экономика замедлит темпы роста до 2,7% в 2026 году по сравнению с 2,8% в прошлом году. Даже ожидаемое восстановление до 2,9% в 2027 году останется ниже допандемического уровня. Об этом сообщает Reuters.

Прогнозируемые темпы роста останутся ниже среднего показателя 3,2%, который наблюдался между 2010-м и 2019 годами до пандемии коронавируса.

"Несмотря на тарифный шок, мировая экономическая активность оказалась устойчивой, поддерживаемой поставками в начале года, накоплением запасов и значительными потребительскими затратами на фоне смягчения монетарной политики и стабильных рынков труда", – говорится в отчете Департамента экономических и социальных вопросов ООН.

В то же время эксперты ООН предупреждают, что дальнейшая макроэкономическая поддержка лишь смягчит негативное влияние высоких тарифов, но не устранит его полностью.

Рост американской экономики снизился до 1,9% в 2025 году по сравнению с 2,8% годом ранее. Прогнозы на ближайшие годы также следующие: 2,0% в 2026-м и 2,2% в 2027-м.

Прогнозируется, что китайская экономика вырастет на 4,6% в 2026 году и на 4,5% в 2027-м – меньше ожидаемых 4,9% в 2025 году.

Временное ослабление торговой напряженности с Соединенными Штатами, включая целевое снижение тарифов и годовое торговое перемирие, помогло стабилизировать доверие бизнеса и потребителей.

В ЕС прогнозируется рост на 1,3% в 2026 году и 1,6% в 2027-м по сравнению с 1,5% в 2025 году. Тем не менее отмечается, что более высокие американские тарифы и геополитическая неопределенность будут негативно влиять на европейский экспорт.