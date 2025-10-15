МВФ: долг Украины приближается к 110% ВВП, а мировой – к рекорду с 1948 года

Ситуация с государственным долгом в мире хуже, чем прогнозировали до пандемии коронавируса

Фото: EPA

Глобальный государственный долг к концу 2029 года превысит 100% глобального внутреннего валового продукта. В таком случае этот показатель достигнет рекордной отметки с 1948 года, сообщил Международный валютный фонд в октябрьском отчете Fiscal Monitor.

Это худший сценарий, чем прогнозировали до пандемии коронавируса.

При самом плохом варианте (с 5-процентной вероятностью) долг достигнет 124% в 2029 году.

Во многих крупнейших экономиках государственный долг уже превышает – или, по прогнозам, превысит – 100% ВВП. Хотя количество таких стран в течение следующих пяти лет, по ожиданиям МВФ, будет постепенно уменьшаться, их доля в мировом ВВП, наоборот, будет расти.

К этой группе относятся Канада, Китай, Франция, Италия, Япония, Великобритания и США. Эти страны имеют глубокие и ликвидные рынки государственных облигаций, а также широкий спектр инструментов фискальной политики, что позволяет считать их долговой риск умеренным.

Меньшие страны сталкиваются с гораздо более острыми фискальными трудностями, даже несмотря на относительно небольшой объем долга.

Более 55 стран переживают долговой кризис или находятся под высоким риском, хотя их долг ниже 60% ВВП.

Государственный долг Украины тоже на пути к тому, чтобы превысить 100% от ВВП. Это уже произошло или может произойти до конца 2025 года.

Перед началом полномасштабной войны Украина смогла сократить государственный долг до 48,9% от ВВП, но с тех пор он значительно вырос и, по оценкам МВФ, в этом году выйдет на уровень 108,6%, в 2026-м превысит 110%, а затем начнет постепенно уменьшаться.

МВФ указывает, что ситуация с долгом драматически изменилась по сравнению с периодом между мировым финансовым кризисом 2008 года и пандемией. Тогда рост долга сопровождался снижением процентных ставок, что стабилизировало расходы на его обслуживание.

Сейчас процентные ставки значительно выросли на мировых рынках, а их будущая траектория очень неопределенная. Расходы на обслуживание долга уже оказывают давление на бюджеты.

В то же время растут расходы на оборону, ликвидацию последствий природных катастроф, внедрение новых технологий, демографические изменения и развитие. Все это происходит на фоне политического сопротивления повышению налогов.

МВФ рекомендует странам переориентировать государственные расходы на образование и инфраструктуру, улучшить эффективность расходов и управления, а странам с недостаточным налоговым потенциалом постепенно увеличить налоговые поступления более 15% ВВП.