Світова економіка сповільниться до 2,7% у 2026 році – ООН

Фото: EPA / Christopher Neundorf

Світова економіка уповільнить темпи зростання до 2,7% у 2026 році порівняно з 2,8% минулого року. Навіть очікуване відновлення до 2,9% у 2027 році залишиться нижчим за допандемічний рівень. Про це повідомляє Reuters.

Прогнозовані темпи зростання залишаться нижчими за середній показник 3,2%, який спостерігався між 2010-м та 2019 роками до пандемії коронавірусу.

"Незважаючи на тарифний шок, світова економічна активність виявилася стійкою, підтримуваною поставками на початку року, накопиченням запасів та значними споживчими витратами на тлі пом'якшення монетарної політики та загалом стабільних ринків праці", – йдеться у звіті Департаменту економічних і соціальних питань ООН.

Водночас експерти ООН попереджають, що подальша макроекономічна підтримка лише пом'якшить негативний вплив високих тарифів, але не усуне його повністю.

Зростання американської економіки знизилося до 1,9% у 2025 році порівняно з 2,8% роком раніше. Прогнози на найближчі роки також такі: 2,0% у 2026-му та 2,2% у 2027-му.

Прогнозується, що китайська економіка зросте на 4,6% у 2026 році та на 4,5% у 2027-му – менше за очікувані 4,9% у 2025 році.

Тимчасове послаблення торговельної напруженості зі Сполученими Штатами, включно з цільовим зниженням тарифів та річним торговельним перемир'ям, допомогло стабілізувати довіру бізнесу та споживачів.

У ЄС прогнозується зростання на 1,3% у 2026 році та 1,6% у 2027-му порівняно з 1,5% у 2025 році. Проте зазначається, що вищі американські тарифи та геополітична невизначеність негативно впливатимуть на європейський експорт.