"Пристебніть паски". Глава МВФ попередила, що економічна невизначеність – надовго

За словами Георгієвої, світова економіка розвивається "краще, ніж побоювалися, але гірше, ніж потрібно"

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва виступає з промовою в Інституті Мілкена (фото - WILL OLIVER)

Світова економіка тримається краще, ніж очікувалося, попри серйозні потрясіння, такі як тарифи президента США Дональда Трампа. Однак стійкість може виявитися недовговічною, попередила очільниця Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва.

"Пристебніть паски. Невизначеність – це нова норма, і вона з нами надовго", – заявила Георгієва, виступаючи в середу в Інституті Мілкена у Вашингтоні (цитата за Associated Press).

Директорка-розпорядниця МВФ спрогнозувала лише невелике сповільнення світової економіки цього і наступного року. Вона пояснила це тим, що країни вжили рішучих економічних заходів, приватний сектор адаптувався, а мита виявилися менш суворими, ніж спочатку побоювалися.

"Але перш ніж хтось зітхне з полегшенням, будь ласка, почуйте таке: глобальна стабільність ще не пройшла повного випробування. І є тривожні ознаки того, що це випробування може статися. Достатньо глянути на зростання світового попиту на золото", – сказала вона.

За словами Георгієвої, світова економіка розвивається "краще, ніж побоювалися, але гірше, ніж потрібно", і МВФ прогнозує зростання світової економіки приблизно на 3% у середньостроковій перспективі. Це значно нижче за прогноз у 3,7% до пандемії COVID-19.

Глава МВФ заявила, що до 2029 року світовий державний борг перевищить 100% ВВП.