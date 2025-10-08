Золото подолало історичну позначку у $4000 за унцію – зросло вполовину за рік

Вперше в історії ціна на золото перевищила $4000 за унцію через тиск Трампа на ФРС США

Фото: Depositphotos

Ціна золота вперше в історії перевищила позначку $4000 за унцію. Про це пише Bloomberg.

У середу, 8 жовтня золото сягнуло нового історичного максимуму в $4037,1 за унцію. Його вартість зросла більш ніж на 50% від початку року – це найкраща динаміка за понад два десятиліття. Ще два роки тому ціна золота була нижчою ніж $2000 за унцію.

Інвестори дедалі частіше розглядають дорогоцінний метал як захист від інфляції, ринкових потрясінь і політичних ризиків.

"Золото, яке подолало позначку в $4000, – це не тільки про страх, а й про перерозподіл", – зазначила стратегиня Saxo Capital Markets Чару Чанана.

За її словами, після початку циклу зниження ставок ФРС реальна прибутковість активів зменшується, а золото стає привабливішим на тлі переоцінених технологічних акцій.

Попит підтримують і центральні банки, які активно купують золото з часів світової фінансової кризи. Після замороження валютних резервів Росії у 2022 році багато країн вирішили диверсифікувати свої активи, нарощуючи золоті запаси.

Історично різкі стрибки ціни золота супроводжували великі економічні й політичні кризи: після фінансової кризи 2008 року ціна перевищила $1000, під час пандемії COVID-19 – $2000, а на хвилі тарифних війн адміністрації Дональда Трампа у березні – $3000.

Тепер ринок побив рекорд на тлі тиску Трампа на ФРС США, включно з погрозами голові Джерому Павеллу та спробами звільнити члена ради Лізу Кук.

Серед інших дорогоцінних металів срібло подорожчало до $48,9 за унцію – максимуму з 2011 року, а платина й паладій також зросли в ціні.