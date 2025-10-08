Золото преодолело историческую отметку в $4000 за унцию – выросло вполовину за год

Впервые в истории цена на золото превысила $4000 за унцию из-за давления Трампа на ФРС США

Фото: Depositphotos

Цена золота впервые в истории превысила отметку $4000 за унцию. Об этом пишет Bloomberg.

В среду, 8 октября золото достигло нового исторического максимума в $4037,1 за унцию. Его стоимость выросла более чем на 50% с начала года – это лучшая динамика за более чем два десятилетия. Еще два года назад цена золота была ниже $2000 за унцию.

Инвесторы все чаще рассматривают драгоценный металл как защиту от инфляции, рыночных потрясений и политических рисков.

"Золото, которое преодолело отметку в $4000, – это не только о страхе, но и о перераспределении", – отметила стратег Saxo Capital Markets Чару Чанана.

По ее словам, после начала цикла снижения ставок ФРС реальная доходность активов уменьшается, а золото становится более привлекательным на фоне переоцененных технологических акций.

Спрос поддерживают и центральные банки, которые активно покупают золото со времен мирового финансового кризиса. После заморозки валютных резервов России в 2022 году многие страны решили диверсифицировать свои активы, наращивая золотые запасы.

Исторически резкие скачки цены золота сопровождали крупные экономические и политические кризисы: после финансового кризиса 2008 года цена превысила $1000, во время пандемии COVID-19 – $2000, а на волне тарифных войн администрации Дональда Трампа в марте – $3000.

Теперь рынок побил рекорд на фоне давления Трампа на ФРС США, включая угрозы председателю Джерому Павеллу и попытки уволить члена совета Лизу Кук.

Среди других драгоценных металлов серебро подорожало до $48,9 за унцию – максимума с 2011 года, а платина и палладий также выросли в цене.