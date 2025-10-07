Золото приближается к рекордным $4000. Goldman Sachs повысил прогноз на конец 2026 года

Goldman Sachs повысил прогноз цены золота до $4900 за унцию по состоянию на декабрь 2026 года

Фото: Depositphotos

Американский международный инвестиционный банк Goldman Sachs повысил прогноз стоимости золота на декабрь 2026 года с $4300 до $4900 за унцию. Об этом пишет Reuters.

Как пояснили аналитики банка, рост цен поддерживают активные покупки со стороны центральных банков и инвестиционные потоки в западные биржевые фонды (ETF).

"Мы видим, что риски для нашего обновленного прогноза цен на золото все еще искажены в сторону повышения в сети, потому что диверсификация частного сектора на относительно небольшой рынок золота может повысить холдинги ETF выше нашей оценки, предусмотренной ставками", – отметили в Goldman Sachs.

По состоянию на утро вторника, 7 октября, спотовая цена золота достигла рекордного максимума в $3977,19 за унцию, после чего немного опустилась до около $3960.

С начала года золото подорожало на 51%. Среди ключевых причин – активные закупки центральными банками, повышенный спрос на золотые ETF, более слабый доллар и интерес розничных инвесторов, которые ищут защиту от торговых и геополитических рисков.

Goldman Sachs ожидает, что центральные банки в среднем будут покупать 80 тонн золота в 2025 году и 70 тонн в 2026 году, продолжая диверсификацию резервов в пользу золота.

Аналитики также прогнозируют рост спроса на ETF в странах Запада, поскольку Федеральная резервная система США, по ожиданиям, к середине 2026 года снизит ключевую ставку на один процентный пункт.