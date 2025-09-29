Золото превысило исторический максимум в $3800 за унцию, другие металлы тоже дорожают

Фото: Depositphotos

Цены на золото в понедельник, 29 сентября, впервые превысили $3800 за унцию, обновив исторический максимум. Об этом пишет Reuters.

Как пишет агентство, рост цены на золото связан с ожиданием снижения ставок в США, угрозой шатдауна американского правительства и усилением геополитической неопределенности.

По состоянию на 10:52 по Гринвичу стоимость золота на спотовом рынке подскочила на 1,5% – до $3815,49 за унцию, а фьючерсы на декабрь выросли до $3845,70.

Долларовый индекс США упал на 0,2%, что сделало золото дешевле для иностранных покупателей. Аналитики объясняют, что инвесторы ищут "тихую гавань" на фоне экономических и политических рисков.

По прогнозам UBS, золото может подорожать еще больше – до $3900 за унцию в ближайшие месяцы. В то же время в этом году стоимость драгоценного металла уже выросла на 45%, благодаря закупкам центробанков, слабому доллару и спросу со стороны инвесторов.

Другие металлы также дорожают: серебро поднялось на 2% – до $46,90 (максимум за 14 лет), платина – на 0,9% до $1583 (12-летний рекорд), а палладий держится на уровне $1269.