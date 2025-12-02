Украина запустила процедуру реструктуризации ВВП-варрантов на $2,6 млрд
Кабинет министров Украины объявил о запуске предложения обмена и запроса на согласие изменения условий государственных деривативов 2015 года, известных как ВВП-варранты. На сайте Министерства финансов сообщается, что это стало результатом третьего раунда закрытых переговоров со специальным комитетом держателей варрантов.
Предыдущие два раунда закончились без успеха, но в течение 25-30 ноября сторонам, по данным Минфина, удалось достичь существенного прогресса в преодолении структурных и экономических разногласий.
На основании достигнутого прогресса Украина публично объявила о реструктуризации и распространила предложение на всех владельцев ВВП варрантов.
Им предлагается обменять деривативы на комбинацию новых еврооблигаций серии C и денежную выплату. За каждые $1000 варрантов инвесторы получат $1340 в новых облигациях со сроком погашения в 2030-2032 годах вместо 2041 года и ставкой, которая постепенно вырастет с 4% до 7,25%. Дополнительно предусмотрена денежная выплата и комиссия за согласие, причем самые большие выплаты получат те, кто проголосует за предложение до 12 декабря.
Период обмена открыт до 17 декабря, а провести реструктуризацию планируется 29 декабря.
Для успешной реализации трансакции необходима поддержка владельцев не менее 75% варрантов.
"ВВП-варранты – инструмент, созданный для другого времени, – стали источником значительного фискального риска из-за чрезвычайной волатильности военного периода. Без реструктуризации Украина рискует выплачивать миллиарды долларов в результате послевоенного восстановления экономики, отвлекая жизненно необходимые средства от обороны, восстановления и важных приоритетных расходов на социальное обеспечение", – пояснил необходимость реструктуризации министр Сергей Марченко.
Частные инвесторы владеют варрантами на сумму около $2,6 млрд, еще $648 млн были выкуплены Украиной или принадлежат другим субъектам, которые контролируются Украиной.
- Кроме ВВП-варрантов на сумму $2,6 млрд, Украине еще нужно завершить реструктуризацию гарантированных государством евробондов Укрэнерго на $825 млн (предварительное соглашение достигнуто в апреле, но завершение отложено до начала 2026 года) и внешнего коммерческого займа Cargill на $0,7 млрд.
- Основную реструктуризацию внешнего коммерческого долга на сумму $20,5 млрд (78% коммерческого внешнего долга) Украина завершила в сентябре 2024 года.
