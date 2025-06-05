Международное рейтинговое агентство S&P Global 3 июня снизило рейтинг выпуска облигаций Украины, привязанных к ВВП с CC до уровня дефолта D.

На сайте агентства говорится, что 2 июня Министерство финансов пропустило платеж в размере более $665 м, привязанных к темпам экономического роста за 2023 год. Агентство не стало ожидать, пока закончится 10-дневный льготный период для выплаты, и сразу признало дефолт.

Что означает объявление дефолта Украины по ВВП-варрантам и является ли это полным дефолтом государства? Каковы последствия этого дефолта для Украины, ее экономики и граждан? Что такое ВВП-варранты, почему они были выпущены в 2015 году и что Министерство финансов Украины предлагает для решения этой ситуации? Рассказывает LIGA.net.