Міжнародне рейтингове агентство S&P Global 3 червня знизило рейтинг випуску облігацій України, привʼязаних до ВВП з CC до рівня дефолту D.

На сайті агентства йдеться про те, що 2 червня Міністерство фінансів пропустило платіж в розмірі понад $665 млн, прив'язаних до темпів економічного зростання за 2023 рік. Агентство не стало очікувати, поки закінчиться 10-денний пільговий період для здійснення виплати, і одразу визнало дефолт.

Що означає оголошення дефолту України за ВВП-варантами та чи є це повним дефолтом держави? Які наслідки матиме цей дефолт для України, її економіки та громадян? Що таке ВВП-варанти, чому вони були випущені у 2015 році й що Міністерство фінансів України пропонує для вирішення цієї ситуації? Розповідає LIGA.net.