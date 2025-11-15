Fitch подтвердил "ограниченный дефолт" Украины: провалились переговоры по ВВП-варрантам

Фото: EPA

Рейтинговое агентство Fitch Ratings 14 ноября в третий раз подряд подтвердило рейтинг Украины на уровне "Restricted Default" (ограниченный дефолт) для долгов в иностранной валюте. Об этом сообщается на его сайте.

"Долгосрочный рейтинг РДЭ в иностранной валюте будет оставаться на уровне "ограниченный дефолт" до тех пор, пока Украина не нормализует отношения с большинством внешних коммерческих кредиторов. Это произойдет, когда Fitch оценит, что реструктуризация ВВП-варрантов превратилась в затяжной спор, который больше не ограничивает отношения с другими держателями коммерческих облигаций, или когда будет достигнуто соглашение по реструктуризации с остальными кредиторами", – сообщило агентство.

Пока договориться с держателями государственных деривативов 2015 года, также известных как ВВП-варранты, не удается. В начале июня 2025 года пропустила платеж на сумму $665 миллионов, а в начале ноября провалился очередной раунд переговоров об их реструктуризации.

Как сообщило Министерство финансов, в период с 16 октября по 5 ноября Украина провела ограниченные переговоры с членами специального комитета (Ad Hoc Committee), в который входят институциональные владельцы ВВП-варрантов.

Украина предложила обменять варранты на новые евробонды с такими условиями:

→ коэффициент обмена 1,26;

→ погашение в 2030-2032 годах;

→ купонная ставка 2,5% с постепенным ростом до 6,0% к 2030 году;

→ выплата 6 центов за каждый доллар (включая 1 цент комиссии за согласие);

→ страховка на случай второй реструктуризации.

Контрпредложение инвесторов оказалось неприемлемым для Украины:

→ значительно более высокие купонные ставки (от 5% до 7,75%);

→ короткие сроки погашения с первой существенной выплатой уже в 2029 году;

→ существенное увеличение долговой нагрузки

Минфин отметил, что предложение инвесторов угрожало бы долгосрочной долговой устойчивости страны.

"Из-за отсутствия значительного прогресса по экономическим условиям Украина отметила, что не может принять окончательное предложение специального комитета, и отказалась делать любые дальнейшие предложения до завершения ограниченного периода переговоров", – говорится в сообщении Минфина.