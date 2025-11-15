Fitch подтвердил "ограниченный дефолт" Украины: провалились переговоры по ВВП-варрантам
Рейтинговое агентство Fitch Ratings 14 ноября в третий раз подряд подтвердило рейтинг Украины на уровне "Restricted Default" (ограниченный дефолт) для долгов в иностранной валюте. Об этом сообщается на его сайте.
"Долгосрочный рейтинг РДЭ в иностранной валюте будет оставаться на уровне "ограниченный дефолт" до тех пор, пока Украина не нормализует отношения с большинством внешних коммерческих кредиторов. Это произойдет, когда Fitch оценит, что реструктуризация ВВП-варрантов превратилась в затяжной спор, который больше не ограничивает отношения с другими держателями коммерческих облигаций, или когда будет достигнуто соглашение по реструктуризации с остальными кредиторами", – сообщило агентство.
Пока договориться с держателями государственных деривативов 2015 года, также известных как ВВП-варранты, не удается. В начале июня 2025 года пропустила платеж на сумму $665 миллионов, а в начале ноября провалился очередной раунд переговоров об их реструктуризации.
Как сообщило Министерство финансов, в период с 16 октября по 5 ноября Украина провела ограниченные переговоры с членами специального комитета (Ad Hoc Committee), в который входят институциональные владельцы ВВП-варрантов.
Украина предложила обменять варранты на новые евробонды с такими условиями:
→ коэффициент обмена 1,26;
→ погашение в 2030-2032 годах;
→ купонная ставка 2,5% с постепенным ростом до 6,0% к 2030 году;
→ выплата 6 центов за каждый доллар (включая 1 цент комиссии за согласие);
→ страховка на случай второй реструктуризации.
Контрпредложение инвесторов оказалось неприемлемым для Украины:
→ значительно более высокие купонные ставки (от 5% до 7,75%);
→ короткие сроки погашения с первой существенной выплатой уже в 2029 году;
→ существенное увеличение долговой нагрузки
Минфин отметил, что предложение инвесторов угрожало бы долгосрочной долговой устойчивости страны.
"Из-за отсутствия значительного прогресса по экономическим условиям Украина отметила, что не может принять окончательное предложение специального комитета, и отказалась делать любые дальнейшие предложения до завершения ограниченного периода переговоров", – говорится в сообщении Минфина.
- Кроме ВВП-варрантов на сумму $2,6 млрд, Украине еще нужно завершить реструктуризацию гарантированных государством евробондов Укрэнерго на $825 миллионов (предварительное соглашение достигнуто в апреле, но завершение отложено до начала 2026 года) и внешнего коммерческого займа Cargill на $0,7 млрд.
- Основную реструктуризацию внешнего коммерческого долга на сумму $20,5 млрд (78% коммерческого внешнего долга) Украина завершила в сентябре 2024 года.
- Fitch ухудшило кредитный рейтинг Украины до уровня "RD" в августе 2024 года после того, как государство начало реструктуризацию еврооблигаций.
