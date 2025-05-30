Украина объявила, что не выплатит более $665 млн владельцам ВВП-варрантов

Планируемого на 2 июня платежа по украинским ценным бумагам, связанным с ВВП, не будет

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Украина не выплатит более $665 млн владельцам государственных деривативов 2015 года, также известных как ВВП-варранты. Официальное объявление об этом 30 мая было опубликовано на ирландской фондовой бирже.

2 июня 2025 года должен быть осуществлен запланированный платеж по украинским ценным бумагам, связанным с ВВП, за 2023 год на сумму свыше $665 млн, что означало бы выплату владельцам $205,43 за каждые $1000 номинальной стоимости ценных бумаг.

Однако Украина ввела мораторий на выплаты с 27 августа 2024 года, который действует до завершения реструктуризации этих ценных бумаг, поэтому платеж 2 июня не будет осуществлен.

В заявлении Министерства финансов отмечается, что Украина планирует провести всеобъемлющую, справедливую и равноправную реструктуризацию этих долгов для выполнения целей долговой политики в рамках программы Международного валютного фонда и обеспечения одинакового отношения с двусторонними партнерами.

Ранее агентство Reuters писало, что Украина не спешит с реструктуризацией ВВП-варрантов, даже если придется допустить дефолт по ним.