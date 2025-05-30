Украина объявила, что не выплатит более $665 млн владельцам ВВП-варрантов
Украина не выплатит более $665 млн владельцам государственных деривативов 2015 года, также известных как ВВП-варранты. Официальное объявление об этом 30 мая было опубликовано на ирландской фондовой бирже.
2 июня 2025 года должен быть осуществлен запланированный платеж по украинским ценным бумагам, связанным с ВВП, за 2023 год на сумму свыше $665 млн, что означало бы выплату владельцам $205,43 за каждые $1000 номинальной стоимости ценных бумаг.
Однако Украина ввела мораторий на выплаты с 27 августа 2024 года, который действует до завершения реструктуризации этих ценных бумаг, поэтому платеж 2 июня не будет осуществлен.
В заявлении Министерства финансов отмечается, что Украина планирует провести всеобъемлющую, справедливую и равноправную реструктуризацию этих долгов для выполнения целей долговой политики в рамках программы Международного валютного фонда и обеспечения одинакового отношения с двусторонними партнерами.
Ранее агентство Reuters писало, что Украина не спешит с реструктуризацией ВВП-варрантов, даже если придется допустить дефолт по ним.
- В августе 2024 года Министерство финансов договорилось с держателями еврооблигаций Украины о списании 37% от текущей суммы долга по 13 сериям суверенных еврооблигаций и переносе погашения с 2024-2035 годов на 2029-2036 годы.
- После согласования всех формальных вопросов, Украина выпустила новые облигации на меньшую сумму (минус $8,7 млрд).
- 2 августа 2024 года S&P Global Ratings установило Украине дефолтный рейтинг SD. 13 августа аналогичный рейтинг RD установило агентство Fitch.
- 23 мая 2025 года Fitch подтвердил рейтинг Украины на уровне "ограниченный дефолт".