Украина договорилась о реструктуризации еврооблигаций: условия
Украина достигла принципиальных договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации долга. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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"Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины. Это важный этап процесса реструктуризации долга, который позволит сэкономить $11,4 млрд на его обслуживании в течение следующих трех лет и $22,75 млрд — к 2033 году. Таким образом мы сможем высвободить ресурсы на насущные потребности: нашу оборону, социальную защиту и восстановление", — говорится в Telegram-канале премьера.
Он поблагодарил команду Министерства финансов за эту работу.
На сайте Лондонской биржи сообщается, что реструктуризация будет касаться 13 серий непогашенных еврооблигаций Украины, а также непогашенных еврооблигаций Укравтодора.
|Инструмент
|Ставка
|Строк погашения
|USD 912 млн
|7,75%
|Сентябрь 2024
|USD 1,355 млрд
|7,75%
|Сентябрь 2025
|USD 750 млн
|8,994%
|Февраль 2026
|USD 1,34 млрд
|7,75%
|Сентябрь 2026
|USD 1,33 млрд
|7,75%
|Сентябрь 2027
|EUR 1 млрд
|6,75%
|Июнь 2028
|USD 1,32 млрд
|7,75%
|Сентябрь 2028
|USD 1,31 млрд
|7,75%
|Сентябрь 2029
|USD 1,6 млрд
|9,75%
|Ноябрь 2030
|USD 1,75 млрд
|6,876%
|Май 2031
|EUR 1,25 млрд
|4,375%
|Январь 2032
|USD 3 млрд
|7,375%
|Сентябрь 2034
|USD 2,6 млрд
|7,253%
|Март 2035
|USD 700 млн (Укравтодор)
|6,25%
|2030
Каждую серию обменяют на пакет новых облигаций серии A (40% общей суммы) и серии B (23% общей суммы).
Украина возобновит регулярные выплаты по купонам облигаций серии A с 1 августа 2024 года по льготной ставке 1,75%. С 1 февраля 2026 года она увеличится до 4,5% годовых, с 1 августа 2027 года – до 6% годовых, с 1 февраля 2024 года – до 7,75% годовых.
Первые погашения тела облигаций начнутся в 2029 году (12,5% – в 2029 году, 32,5% – в 2034 году, 30% – в 2035 году, 25% – в 2036 году).
Выплаты по облигациям серии B возобновятся с 1 августа 2027 года под 3%, с 1 февраля 2034 года ставка увеличится до 7,75%.
Первые погашения тела облигаций начнутся в 2030 году (9,5% – в 2030 году, 35,5% – в 2034 году, 30% – в 2035 году, 25% – в 2036 году).
Кроме того, при определенных условиях Украина в 2029 году может выпустить дополнительные бонды серии B на 12% долга с погашением в 2035 и 2036 годах в зависимости от темпов роста ВВП.
Министерство финансов сообщило, что первое погашение на сумму $1,172 млрд состоится в 2029 году. Для сравнения: без реструктуризации, основная сумма долга в размере $9,381 млрд (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.
Достигнутые договоренности предполагают уменьшение долга Украины из-за номинального снижения стоимости еврооблигаций на 37% на начальном этапе, что уменьшит объем долга на $8,67 млрд, и снижение чистой приведенной стоимости долга примерно на 60%.
"Этот тот уровень, который позволит нам восстановить долговую устойчивость, выполнить целые программы МВФ и соблюсти договоренности с международными партнерами", — указал Минфин.
Договоренности с держателями ВВП-варрантов пока нет.
- 17 июня стало известно, что Украина предложила кредиторам списать от 25% до 60% евробондов. Они не согласились, но переговоры будут продолжены.
- У Украины есть время до 1 августа. По официальному внешнему долгу уже действует мораторий на выплаты до 2027 года, тогда как пауза в выплатах по евробондам истекает в августе 2024 года.