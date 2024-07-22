Украина договорилась о реструктуризации еврооблигаций: условия

Шмыгаль объявил о принципиальной договоренности с комитетом владельцев еврооблигаций Украины. Они спишут 37% долга

Фото: пресс-служба Кабмина

Украина достигла принципиальных договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации долга. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины. Это важный этап процесса реструктуризации долга, который позволит сэкономить $11,4 млрд на его обслуживании в течение следующих трех лет и $22,75 млрд — к 2033 году. Таким образом мы сможем высвободить ресурсы на насущные потребности: нашу оборону, социальную защиту и восстановление", — говорится в Telegram-канале премьера.

Он поблагодарил команду Министерства финансов за эту работу.

На сайте Лондонской биржи сообщается, что реструктуризация будет касаться 13 серий непогашенных еврооблигаций Украины, а также непогашенных еврооблигаций Укравтодора.

Инструмент Ставка Строк погашения USD 912 млн 7,75% Сентябрь 2024 USD 1,355 млрд 7,75% Сентябрь 2025 USD 750 млн 8,994% Февраль 2026 USD 1,34 млрд 7,75% Сентябрь 2026 USD 1,33 млрд 7,75% Сентябрь 2027 EUR 1 млрд 6,75% Июнь 2028 USD 1,32 млрд 7,75% Сентябрь 2028 USD 1,31 млрд 7,75% Сентябрь 2029 USD 1,6 млрд 9,75% Ноябрь 2030 USD 1,75 млрд 6,876% Май 2031 EUR 1,25 млрд 4,375% Январь 2032 USD 3 млрд 7,375% Сентябрь 2034 USD 2,6 млрд 7,253% Март 2035 USD 700 млн (Укравтодор) 6,25% 2030

Каждую серию обменяют на пакет новых облигаций серии A (40% общей суммы) и серии B (23% общей суммы).

Украина возобновит регулярные выплаты по купонам облигаций серии A с 1 августа 2024 года по льготной ставке 1,75%. С 1 февраля 2026 года она увеличится до 4,5% годовых, с 1 августа 2027 года – до 6% годовых, с 1 февраля 2024 года – до 7,75% годовых.

Первые погашения тела облигаций начнутся в 2029 году (12,5% – в 2029 году, 32,5% – в 2034 году, 30% – в 2035 году, 25% – в 2036 году).

Выплаты по облигациям серии B возобновятся с 1 августа 2027 года под 3%, с 1 февраля 2034 года ставка увеличится до 7,75%.

Первые погашения тела облигаций начнутся в 2030 году (9,5% – в 2030 году, 35,5% – в 2034 году, 30% – в 2035 году, 25% – в 2036 году).

Кроме того, при определенных условиях Украина в 2029 году может выпустить дополнительные бонды серии B на 12% долга с погашением в 2035 и 2036 годах в зависимости от темпов роста ВВП.

Министерство финансов сообщило, что первое погашение на сумму $1,172 млрд состоится в 2029 году. Для сравнения: без реструктуризации, основная сумма долга в размере $9,381 млрд (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.

Достигнутые договоренности предполагают уменьшение долга Украины из-за номинального снижения стоимости еврооблигаций на 37% на начальном этапе, что уменьшит объем долга на $8,67 млрд, и снижение чистой приведенной стоимости долга примерно на 60%.

"Этот тот уровень, который позволит нам восстановить долговую устойчивость, выполнить целые программы МВФ и соблюсти договоренности с международными партнерами", — указал Минфин.

Договоренности с держателями ВВП-варрантов пока нет.