Україна домовилася про реструктуризацію єврооблігацій: умови

Шмигаль оголосив про принципову домовленість з комітетом власників єврооблігацій України. Вони спишуть 37% боргу

Фото: пресслужба Кабміну

Україна досягла принципових домовленостей з комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації боргу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Сьогодні ми досягли принципових домовленостей з комітетом власників єврооблігацій України. Це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити $11,4 млрд на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та $22,75 млрд — до 2033 року. Таким чином ми зможемо вивільнити ресурси на нагальні потреби: нашу оборону, соціальний захист та відновлення", – йдеться у Telegram-каналі прем'єра.

Він подякував команді Міністерства фінансів за цю роботу.

На сайті Лондонської біржі повідомляється, що реструктуризація стосуватиметься 13 серій непогашених єврооблігацій України, а також непогашених єврооблігацій Укравтодору.

Інструмент Ставка Термін погашення USD 912 млн 7,75% Вересень 2024 USD 1,355 млрд 7,75% Вересень 2025 USD 750 млн 8,994% Лютий 2026 USD 1,34 млрд 7,75% Вересень 2026 USD 1,33 млрд 7,75% Вересень 2027 EUR 1 млрд 6,75% Червень 2028 USD 1,32 млрд 7,75% Вересень 2028 USD 1,31 млрд 7,75% Вересень 2029 USD 1,6 млрд 9,75% Листопад 2030 USD 1,75 млрд 6,876% Травень 2031 EUR 1,25 млрд 4,375% Січень 2032 USD 3 млрд 7,375% Вересень 2034 USD 2,6 млрд 7,253% Березень 2035 USD 700 млн (Укравтодор) 6,25% 2030

Кожну серію обміняють на пакет нових облігацій серії A (40% від загальної суми) і серії B (23% від загальної суми).

Україна відновить регулярні виплати за купонами облігацій серії A з 1 серпня 2024 року за пільговою ставкою 1,75%. З 1 лютого 2026 року вона збільшиться до 4,5% річних, з 1 серпня 2027 року – до 6% річних, з 1 лютого 2024 року – до 7,75% річних.

Перші погашення тіла облігацій почнуться у 2029 році (12,5% – у 2029 році, 32,5% – у 2034 році, 30% – у 2035 році, 25% – у 2036 році).

Виплати за облігаціями серії B відновляться з 1 серпня 2027 року під 3%, з 1 лютого 2034 року ставка збільшиться до 7,75%.

Перші погашення тіла облігацій розпочнуться у 2030 році (9,5% – у 2030 році, 35,5% – у 2034 році, 30% – у 2035 році, 25% – у 2036 році).

Крім того, за певних умов Україна у 2029 році може випустити додаткові бонди серії B на 12% боргу з погашенням у 2035 і 2036 роках залежно від темпів зростання ВВП.

Міністерство фінансів повідомило, що перше погашення на суму $1,172 млрд відбудеться у 2029 році. Для порівняння: без реструктуризації, основна сума боргу в розмірі $9,381 млрд (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 до 2029 року.

Досягнуті домовленості передбачають зменшення боргу України через номінальне зниження вартості єврооблігацій на 37% на початковому етапі, що зменшить обсяг боргу на $8,67 млрд, та зниження чистої приведеної вартості боргу приблизно на 60%.



"Цей той рівень, який дозволить нам відновити боргову стійкість, виконати цілі програми МВФ і дотриматися домовленостей з міжнародними партнерами", – вказав Мінфін.

Домовленості з тримачами ВВП-варрантів поки немає.