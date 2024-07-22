Україна домовилася про реструктуризацію єврооблігацій: умови
Україна досягла принципових домовленостей з комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації боргу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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"Сьогодні ми досягли принципових домовленостей з комітетом власників єврооблігацій України. Це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити $11,4 млрд на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та $22,75 млрд — до 2033 року. Таким чином ми зможемо вивільнити ресурси на нагальні потреби: нашу оборону, соціальний захист та відновлення", – йдеться у Telegram-каналі прем'єра.
Він подякував команді Міністерства фінансів за цю роботу.
На сайті Лондонської біржі повідомляється, що реструктуризація стосуватиметься 13 серій непогашених єврооблігацій України, а також непогашених єврооблігацій Укравтодору.
|Інструмент
|Ставка
|Термін погашення
|USD 912 млн
|7,75%
|Вересень 2024
|USD 1,355 млрд
|7,75%
|Вересень 2025
|USD 750 млн
|8,994%
|Лютий 2026
|USD 1,34 млрд
|7,75%
|Вересень 2026
|USD 1,33 млрд
|7,75%
|Вересень 2027
|EUR 1 млрд
|6,75%
|Червень 2028
|USD 1,32 млрд
|7,75%
|Вересень 2028
|USD 1,31 млрд
|7,75%
|Вересень 2029
|USD 1,6 млрд
|9,75%
|Листопад 2030
|USD 1,75 млрд
|6,876%
|Травень 2031
|EUR 1,25 млрд
|4,375%
|Січень 2032
|USD 3 млрд
|7,375%
|Вересень 2034
|USD 2,6 млрд
|7,253%
|Березень 2035
|USD 700 млн (Укравтодор)
|6,25%
|2030
Кожну серію обміняють на пакет нових облігацій серії A (40% від загальної суми) і серії B (23% від загальної суми).
Україна відновить регулярні виплати за купонами облігацій серії A з 1 серпня 2024 року за пільговою ставкою 1,75%. З 1 лютого 2026 року вона збільшиться до 4,5% річних, з 1 серпня 2027 року – до 6% річних, з 1 лютого 2024 року – до 7,75% річних.
Перші погашення тіла облігацій почнуться у 2029 році (12,5% – у 2029 році, 32,5% – у 2034 році, 30% – у 2035 році, 25% – у 2036 році).
Виплати за облігаціями серії B відновляться з 1 серпня 2027 року під 3%, з 1 лютого 2034 року ставка збільшиться до 7,75%.
Перші погашення тіла облігацій розпочнуться у 2030 році (9,5% – у 2030 році, 35,5% – у 2034 році, 30% – у 2035 році, 25% – у 2036 році).
Крім того, за певних умов Україна у 2029 році може випустити додаткові бонди серії B на 12% боргу з погашенням у 2035 і 2036 роках залежно від темпів зростання ВВП.
Міністерство фінансів повідомило, що перше погашення на суму $1,172 млрд відбудеться у 2029 році. Для порівняння: без реструктуризації, основна сума боргу в розмірі $9,381 млрд (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 до 2029 року.
Досягнуті домовленості передбачають зменшення боргу України через номінальне зниження вартості єврооблігацій на 37% на початковому етапі, що зменшить обсяг боргу на $8,67 млрд, та зниження чистої приведеної вартості боргу приблизно на 60%.
"Цей той рівень, який дозволить нам відновити боргову стійкість, виконати цілі програми МВФ і дотриматися домовленостей з міжнародними партнерами", – вказав Мінфін.
Домовленості з тримачами ВВП-варрантів поки немає.
- 17 червня стало відомо, що Україна запропонувала кредиторам списати від 25% до 60% євробондів. Вони не погодились, але переговори триватимуть.
- В України є час до 1 серпня. За офіційним зовнішнім боргом уже діє мораторій на виплати до 2027 року, тоді як пауза у виплатах за євробондами спливає в серпні 2024 року.