50 млрд на 2025 рік і несписання боргів. Історичний успіх чи загроза провалу

Чи компенсують $50 млрд під заставу активів РФ проблеми з держборгом і провал зі списанням боргів за євробондами?

Сергій Марченко (Фото - Мінфін)

На тлі повідомлень про найбільший фінансовий успіх України з'явилися новини, які говорять про можливе найбільше недопрацювання Міністерства фінансів цьогоріч. Йдеться про невдалу спробу списання від 25% до 60% боргів.

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$50 млрд для України. Коли і як це можливо?

Країни G7 пообіцяли Україні $50 млрд фіндопомоги, які мають погашати відсотками із заморожених російських фінансових активів.

Гроші будуть перераховувати через спеціальний фонд, з якого можна буде оплачувати "військову, бюджетну, гуманітарну підтримку та допомогу на відбудову". Вони мають надходити не з одного джерела, а за різними програмами, з різним цільовим призначенням.

Ритмічність траншів буде залежати від того, як Україна зможе їх вибирати, та від потреб.

"В цілому і коротко – це рішення врятувало нас від фінансової прірви наступного року", – каже Ярослав Железняк, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради.

За його словами, на 2025 рік є потреба у фінансуванні на $32-35 млрд. Частково гроші можуть дати МВФ і ЄС та навіть інші країни. Але залишилась критична потреба у $10-15 млрд.

Рішення Великої сімки (G7) про надання Україні $50 млрд дає державі можливість з упевненістю дивитися у 2025 рік і є історичним, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Я вважаю, що це дійсно історична перемога, тому що це дозволяє нам фактично вже зараз використовувати російські активи на користь України. Хай би як це звучало, але це саме так і є", – сказав він.

Рішення дає Україні можливість "видихнути", бо до цього: "2025 рік виглядав досить невпевнено, а зараз ми маємо можливість планувати й спрямовувати ресурс на ті потреби, які вважаємо пріоритетними".

Гроші будуть доступні з кінця року, а головна частина – з 2025 року.

Обіцянки допомоги і державний борг України

Серйозний успіх, про який Мінфін розповів у п'ятницю 14 червня, вже в понеділок 17 червня був знівельований досить серйозною невдачею щодо переговорів, за які теж відповідальні в міністерстві.

На сайті Лондонської фондової біржі Мінфін повідомив про невдалу спробу домовитись із кредиторами про списання від 25% до 60% боргу за євробондами. Йдеться про цінні папери на мільярди доларів та євро з погашенням у 2024-32 роках та 2034-35 роках.

Мінфін запропонував приватним кредиторам два варіанти реструктуризації євробондів. Та ті не погодились. А вимоги, які висувають кредитори, ставлять під сумнів продовження програми співпраці з МВФ, про яке Україна вже домовилася.

"Пропозицію було доведено до відома співробітників МВФ, які попередньо оцінили її як таку, що не відповідає цільовим показникам DSA (Debt Sustainability Analysis, Аналіз боргової стійкості) МВФ.

Про це також повідомили в секретаріаті Групи кредиторів України, який підтвердив, що будь-які грошові потоки впродовж періоду дії програми МВФ мають залишатися символічними", – йдеться в повідомленні Мінфіну на Лондонській фондовій біржі.

У міністерстві зазначають, що Україна продовжить консультації з кредиторами, аби досягти угоди про реструктуризацію боргу до 1 серпня.

Нинішні переговори – це продовження епопеї з відстроченням, яка почалась у перший рік великої війни. Тоді, 10 серпня 2022 року, Україна змогла отримати згоду власників 13 випусків єврооблігацій на загальну суму $22,6 млрд, а також двох випусків єврооблігацій під держгарантії приблизно на $1,5 млрд, на дворічне відтермінування.

Термін сплив. І саме в серпні цього року має відбутись погашення першого траншу євробондів на майже мільярд доларів та відсотків за ними.

Щоправда, під час переговорів два роки тому йшлося саме про відстрочення і не йшлося про можливість списання боргу, на чому українські фінансисти наполягають зараз.

Загалом Україна з початку великої війни досить серйозно занурилась у борги. На кінець 2021 року державний і гарантований борг України становив $97,96 млрд. На кінець 2022 року вже перевищив $111 млрд, 2023-й – понад $145 млрд.

В кінці травня інформаційна довідка щодо державного та гарантованого державою боргу України, як це заведено робити щомісяця, на сайті Мінфіну не з’явилася.

На запит LIGA.net щодо держборгу, загроз, які він несе, і варіантів виходу з нього в Мінфіні відповіли, що існує ембарго від юристів на будь-яку комунікацію щодо цього. Аж допоки не буде отримано певного рішення щодо реструктуризації.

Остання офіційна інформація про стан державного боргу України від Мінфіну датується кінцем квітня. На той час державний та гарантований державою борг України становив $151,52 млрд. З цієї суми 71,5% – зовнішні запозичення. За підсумками минулого року співвідношення до ВВП становить 84,4%. Для економіки країни, що розвивається, це критична межа.