50 млрд на 2025 год и несписание долгов. Исторический успех или угроза провала

Компенсируют ли $50 млрд под залог активов РФ проблемы с госдолгом и провал со списанием долгов по евробондам?

Сергей Марченко (Фото - Минфин)

На фоне сообщений о наибольшем финансовом успехе Украины появились новости, говорящие о возможной самой большой недоработке Министерства финансов в этом году. Речь идет о неудачной попытке списания от 25% до 60% долгов.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

LIGA.net выясняла, чем это опасно?

$50 млрд для Украины. Когда и как это возможно?

Страны G7 пообещали Украине $50 млрд финпомощи, которые должны погашаться процентами из замороженных российских финансовых активов.

Деньги будут перечислять через специальный фонд, из которого можно будет оплачивать "военную, бюджетную, гуманитарную поддержку и помощь на восстановление". Они должны поступать не из одного источника, а по разным программам, с разным целевым назначением.

Ритмичность траншей будет зависеть от того, как Украина сможет их выбирать. И – от потребностей.

"В целом и коротко – это решение спасло нас от финансовой бездны в следующем году", – говорит Ярослав Железняк, первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады.

По его словам, на 2025 год потребность в финансировании на $32-35 млрд. Частично деньги могут дать МВФ и ЕС и даже другие страны. Но осталась критическая потребность в $10-15 млрд.

Решение Большой семерки (G7) о предоставлении Украине $50 млрд дает государству возможность с уверенностью смотреть в 2025 год и является историческим, заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Я считаю, что это действительно историческая победа, потому что это позволяет нам фактически уже сейчас использовать российские активы в пользу Украины. Как бы это ни звучало, но это именно так и есть", – сказал он.

Решение дает Украине возможность "выдохнуть", потому что до этого: "2025 год выглядел довольно неуверенно, а сейчас мы имеем возможность планировать и направлять ресурс на нужды, которые считаем приоритетными".

Деньги будут доступны с конца года, а главная часть – с 2025 года.

Обещания помощи и государственный долг Украины

Серьезный успех, о котором Минфин рассказал в пятницу 14 июня, уже в понедельник 17 июня был нивелирован серьезной неудачей по переговорам, за которые тоже ответственны в министерстве.

На сайте Лондонской фондовой биржи Минфин сообщил о неудавшейся попытке договориться с кредиторами о списании от 25% до 60% долга по евробондам. Речь идет о ценных бумагах на миллиарды долларов и евро с погашением в 2024-32 годах и 2034-35 годах.

Минфин предложил частным кредиторам два варианта реструктуризации евробондов. Но те не согласились. А требования, предъявляемые кредиторами, ставят под сомнение продолжение программы сотрудничества с МВФ, о котором Украина уже договорилась.

"Предложение было доведено до сведения сотрудников МВФ, которые предварительно оценили его как не отвечающее целевым показателям DSA (Debt Sustainability Analysis, Анализ долговой устойчивости) МВФ.

Об этом также сообщили в секретариате Группы кредиторов Украины, подтвердившем, что любые денежные потоки в течение периода действия программы МВФ должны оставаться символическими", – говорится в сообщении Минфина на Лондонской фондовой бирже.

В министерстве указывают, что Украина продолжит консультации с кредиторами, чтобы достигнуть соглашения о реструктуризации долга до 1 августа.

Нынешние переговоры – это продолжение эпопеи с отсрочкой, которая началась в первый год войны. Тогда, 10 августа 2022 года, Украина смогла получить согласие владельцев 13 выпусков еврооблигаций на общую сумму $22,6 млрд, а также двух выпусков еврооблигаций под госгарантии примерно на $1,5 млрд, на двухлетнюю отсрочку.

Срок истек. И именно в августе этого года должно произойти погашение первого транша евробондов почти на миллиард долларов и процентов по ним.

Правда, во время переговоров два года назад речь шла именно об отсрочке. Речь не шла о возможности списания долга, на чем украинские финансисты настаивают сейчас.

В целом Украина с начала большой войны довольно серьезно погрузилась в долги. К концу 2021 года государственный и гарантированный долг Украины составил $97,96 млрд. К концу 2022 года уже превысил $111 млрд, 2023-го – свыше $145 млрд.

В конце мая информационная справка по государственному и гарантированному государством долгу Украины, как это принято делать ежемесячно, на сайте Минфина не появилась.

На запрос LIGA.net по госдолгу, угрозам, которые он несет, и вариантам выхода из него в Минфине ответили, что существует эмбарго от юристов на любую коммуникацию по этому поводу. Пока не будет получено определенного решения по реструктуризации.

Последняя официальная информация о состоянии государственного долга Украины от Минфина датируется концом апреля. В то время государственный и гарантированный государством долг Украины составил $151,52 млрд. Из этой суммы 71,5% – внешние заимствования. По итогам прошлого года соотношение к ВВП составляет 84,4%. Для экономики развивающейся страны это критический предел.