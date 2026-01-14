NBC News: США оценили покупку Гренландии в $700 млрд

Фото: EPA / YURI GRIPAS

США оценили покупку Гренландии в $700 млрд в случае достижения администрацией президента Дональда Трампа соответствующего соглашения. Об этом сообщил канал NBC News со ссылкой на трех неназванных собеседников, знакомых с оценкой стоимости.

Источники отметили, что оценка была составлена учеными и бывшими чиновниками США в рамках планирования относительно стремления Трампа приобрести остров.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что государственному секретарю Марко Рубио было поручено в ближайшие недели подготовить предложение по покупке Гренландии. Собеседник назвал такой план "высоким приоритетом" для Трампа.

Официальные лица Дании, чьей автономной территорией является Гренландия, неоднократно отвергали заявления США о возможной продаже острова. В среду, 14 января, Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс должны встретиться с чиновниками Дании и Гренландии, которые отправились в Вашингтон, чтобы лучше понять намерения и предложения Трампа.

"Гренландия не хочет принадлежать, управляться или быть частью Соединенных Штатов. Мы выбираем Гренландию, которую мы знаем сегодня, – как часть Королевства Дания", – сказала министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт, прибыв в Вашингтон во вторник.

Министр бизнеса и минеральных ресурсов Гренландии Наая Натанильсен заявила 13 января, что заявления США вызывают у гренландцев такое беспокойство, что у них возникают проблемы со сном.

Один из чиновников США скептически высказался о заявлениях администрации о Гренландии, отметив, что Вашингтон уже может разместить там больше войск и расширить свои военные и безопасностные возможности согласно действующему межправительственному соглашению.

"Зачем вторгаться в корову, когда они будут продавать вам молоко по относительно хорошим ценам?" – сказал он.

Кроме варианта "покупки" рассматривается также формирование так называемого пакта о свободной ассоциации с Гренландией – соглашения, которое будет включать финансовую помощь США в обмен на разрешение на безопасностное присутствие там, сообщил NBC News.

Канал отметил, что из-за "бряцания оружием" Трампа по Грендандии в Сенат был внесен двухпартийный законопроект о запрете Пентагону использовать средства для установления контроля над суверенной территорией государства-члена НАТО без разрешения или одобрения Североатлантическим советом.