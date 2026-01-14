NBC News: США оценили покупку Гренландии в $700 млрд
США оценили покупку Гренландии в $700 млрд в случае достижения администрацией президента Дональда Трампа соответствующего соглашения. Об этом сообщил канал NBC News со ссылкой на трех неназванных собеседников, знакомых с оценкой стоимости.
Источники отметили, что оценка была составлена учеными и бывшими чиновниками США в рамках планирования относительно стремления Трампа приобрести остров.
Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что государственному секретарю Марко Рубио было поручено в ближайшие недели подготовить предложение по покупке Гренландии. Собеседник назвал такой план "высоким приоритетом" для Трампа.
Официальные лица Дании, чьей автономной территорией является Гренландия, неоднократно отвергали заявления США о возможной продаже острова. В среду, 14 января, Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс должны встретиться с чиновниками Дании и Гренландии, которые отправились в Вашингтон, чтобы лучше понять намерения и предложения Трампа.
"Гренландия не хочет принадлежать, управляться или быть частью Соединенных Штатов. Мы выбираем Гренландию, которую мы знаем сегодня, – как часть Королевства Дания", – сказала министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт, прибыв в Вашингтон во вторник.
Министр бизнеса и минеральных ресурсов Гренландии Наая Натанильсен заявила 13 января, что заявления США вызывают у гренландцев такое беспокойство, что у них возникают проблемы со сном.
Один из чиновников США скептически высказался о заявлениях администрации о Гренландии, отметив, что Вашингтон уже может разместить там больше войск и расширить свои военные и безопасностные возможности согласно действующему межправительственному соглашению.
"Зачем вторгаться в корову, когда они будут продавать вам молоко по относительно хорошим ценам?" – сказал он.
Кроме варианта "покупки" рассматривается также формирование так называемого пакта о свободной ассоциации с Гренландией – соглашения, которое будет включать финансовую помощь США в обмен на разрешение на безопасностное присутствие там, сообщил NBC News.
Канал отметил, что из-за "бряцания оружием" Трампа по Грендандии в Сенат был внесен двухпартийный законопроект о запрете Пентагону использовать средства для установления контроля над суверенной территорией государства-члена НАТО без разрешения или одобрения Североатлантическим советом.
- 10 января президент США Трамп заявил о желании владеть Гренландией для того, чтобы защитить остров и США от России и Китая. В Пекине попросили не втягивать их в это.
- 12 января Трамп опубликовал в сети Truth Social пост, в котором назвал себя спасителем НАТО. В то же время еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что захват США Гренландии будет означать конец НАТО.
- Дания намерена укрепить свое военное присутствие в Гренландии и ведет диалог с союзниками по НАТО.
