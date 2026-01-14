NBC News: США оцінили купівлю Гренландії у $700 млрд

Фото: EPA / YURI GRIPAS

США оцінили купівлю Гренландії у $700 млрд у разі досягнення адміністрацією президента Дональда Трампа відповідної угоди. Про це повідомив канал NBC News з посиланням на трьох неназваних співрозмовників, знайомих з оцінкою вартості.

Джерела зазначили, що оцінка була складена вченими та колишніми чиновниками США в рамках планування щодо прагнення Трампа придбати острів.

Високопосадовець Білого дому заявив, що державному секретарю Марко Рубіо було доручено найближчими тижнями підготувати пропозицію щодо купівлі Гренландії. Співрозмовник назвав такий план "високим пріоритетом" для Трампа.

Офіційні особи Данії, чиєю автономною територією є Гренландія, неодноразово відкидали заяви США про можливий продаж острова. У середу, 14 січня, Рубіо та віцепрезидент США Джей Ді Венс мають зустрітися з посадовцями Данії та Гренландії, які вирушили до Вашингтона, щоб краще зрозуміти наміри та пропозиції Трампа.

"Гренландія не хоче належати, керуватися чи бути частиною Сполучених Штатів. Ми обираємо Гренландію, яку ми знаємо сьогодні, – як частину Королівства Данія", – сказала міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт, прибувши до Вашингтона у вівторок.

Міністерка бізнесу та мінеральних ресурсів Гренландії Наая Натанільсен заявила 13 січня, що заяви США викликають у гренландців таке занепокоєння, що у них виникають проблеми зі сном.

Один з чиновників США скептично висловився щодо заяв адміністрації про Гренландію, зазначивши, що Вашингтон вже може розмістити там більше військ і розширити свої військові та безпекові можливості згідно з чинною міжурядовою угодою.

"Навіщо вторгатися в корову, коли вони продаватимуть вам молоко за відносно хорошими цінами?" – сказав він.

Крім варіанту "купівлі" розглядається також формування так званого пакту про вільну асоціацію з Гренландією – угоди, яка включатиме фінансову допомогу США в обмін на дозвіл на безпекову присутність там, повідомив NBC News.

Канал зазначив, що через "бряцання зброєю" Трампа щодо Гренландії до Сенату було внесено двопартійний законопроєкт про заборону Пентагону використовувати кошти для встановлення контролю над суверенною територією держави-члена НАТО без дозволу або схвалення Північноатлантичною радою.