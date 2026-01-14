Инвестиции украинцев в государственные облигации в 2025 году выросли на 42,6%. С начала 2025 года на аукционах по размещению облигаций в государственный бюджет было привлечено в общей сложности 570 млрд гривен. А портфель государственных облигаций физических лиц вырос с 78,5 млрд грн до 111,9 млрд грн, или на 33,4 млрд грн.

Государственные облигации Украины остаются одним из самых популярных инструментов для украинских инвесторов. Но могут ли украинцы приобретать государственные ценные бумаги других стран? Например, купить облигации США или Германии? И удастся ли на этом заработать? Ответы на эти вопросы искала LIGA.net