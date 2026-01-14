Інвестиції українців в ОВДП у 2025 році зросли на 42,6%. З початку 2025 року на аукціонах з розміщення облігацій до державного бюджету залучили загалом 570 млрд гривень. А портфель ОВДП фізосіб зріс з 78,5 млрд грн до 111,9 млрд грн, або на 33,4 млрд грн.

ОВДП залишаються одним із найпопулярніших інструментів для українських інвесторів. Але чи можуть українці придбати державні папери інших країн? Наприклад, купити облігації США або Німеччини? Та чи вдасться на цьому заробити? Відповіді на ці питання шукала LIGA.net