Министр экономики о продаже Укргазбанка и Сенс Банка: Реалистичный срок – 2027 год

В 2026 году будет объявлен конкурс на продажу Укргазбанка или Сенс Банка, или сразу их двух, заявил Алексей Соболев

Фото: Алексей Соболев / Facebook

Государственные банки Укргазбанк и Сенс Банк могут продать в 2027 году. Об этом в интервью LIGA.net заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

По его словам, в 2026 году "точно объявят конкурс" о продаже одного или двух этих банков.

"Инвесторы будут иметь возможность подаваться на конкурс и участвовать в конкурсе. Но действительно ли кого-то продадут в 2026 году – неизвестно, наверное более реалистичный срок – это все-таки 2027 год", – рассказал министр.

Сейчас в Украине семь государственных банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк, Мотор-банк.

Укргазбанк национализировали во время кризиса 2008-2009 годов. Сенс Банк национализировали во время полномасштабной войны из-за связи владельцев с Россией.

