Министр экономики о продаже Укргазбанка и Сенс Банка: Реалистичный срок – 2027 год
Государственные банки Укргазбанк и Сенс Банк могут продать в 2027 году. Об этом в интервью LIGA.net заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
По его словам, в 2026 году "точно объявят конкурс" о продаже одного или двух этих банков.
"Инвесторы будут иметь возможность подаваться на конкурс и участвовать в конкурсе. Но действительно ли кого-то продадут в 2026 году – неизвестно, наверное более реалистичный срок – это все-таки 2027 год", – рассказал министр.
Сейчас в Украине семь государственных банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк, Мотор-банк.
Укргазбанк национализировали во время кризиса 2008-2009 годов. Сенс Банк национализировали во время полномасштабной войны из-за связи владельцев с Россией.
- В сентябре 2024 года Верховная Рада приняла закон, регламентирующий особенности приватизации государственных банков. Он позволяет продавать любую долю государственной собственности в банке и расширяет круг потенциальных инвесторов.
- В 2023 году в Нацбанке назвали порядок, в котором, скорее всего, будут приватизировать крупные государственные банки: Сенс Банк, Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк.
- 1 октября 2025 года Кабинет министров решил начать подготовку к продаже государственных пакетов акций в двух банках: Сенс Банке и Укргазбанке.
Комментарии (0)