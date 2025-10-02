Официально. Кабмин запустил процесс приватизации Сенс Банка и Укргазбанка

Украина собирается привлечь частный капитал в два государственных банка

Фото: Сенс Банк

Кабинет министров 1 октября решил начать подготовку к продаже государственных пакетов акций в двух банках: Сенс Банке и Укргазбанке. Это делается для того, чтобы уменьшить присутствие государства в банковском секторе и пополнить государственный бюджет, сообщило Министерство финансов.

Размер долей, которые будут выставлены на приватизацию, пока не сообщается.

Процесс продажи будет происходить в три этапа: подготовка акций к продаже, проведение конкурса среди потенциальных покупателей, подписание договора купли-продажи.

До конца осени 2025 года министерство объявит конкурс по отбору советника по продаже акций.

Продажа акций госбанков предусмотрена меморандумом с Международным валютным фондом с целью уменьшения доли государства в банковском секторе. На конец первого квартала 2025 года она составляла 53,3% в чистых активах и 62,9% в средствах населения.

Сейчас в Украине семь государственных банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, ПИН банк, Мотор-банк.

Укргазбанк национализировали во время кризиса 2008-2009 годов. ПриватБанк попал в государственную собственность в конце 2016 года, когда едва не обанкротился. Сенс Банк, PIN банк, Мотор-банк национализировали во время полномасштабной войны из-за связи владельцев с Россией.