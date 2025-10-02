Официально. Кабмин запустил процесс приватизации Сенс Банка и Укргазбанка
Кабинет министров 1 октября решил начать подготовку к продаже государственных пакетов акций в двух банках: Сенс Банке и Укргазбанке. Это делается для того, чтобы уменьшить присутствие государства в банковском секторе и пополнить государственный бюджет, сообщило Министерство финансов.
Размер долей, которые будут выставлены на приватизацию, пока не сообщается.
Процесс продажи будет происходить в три этапа: подготовка акций к продаже, проведение конкурса среди потенциальных покупателей, подписание договора купли-продажи.
До конца осени 2025 года министерство объявит конкурс по отбору советника по продаже акций.
Продажа акций госбанков предусмотрена меморандумом с Международным валютным фондом с целью уменьшения доли государства в банковском секторе. На конец первого квартала 2025 года она составляла 53,3% в чистых активах и 62,9% в средствах населения.
Сейчас в Украине семь государственных банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, ПИН банк, Мотор-банк.
Укргазбанк национализировали во время кризиса 2008-2009 годов. ПриватБанк попал в государственную собственность в конце 2016 года, когда едва не обанкротился. Сенс Банк, PIN банк, Мотор-банк национализировали во время полномасштабной войны из-за связи владельцев с Россией.
- В сентябре 2024 года Верховная Рада приняла законопроект (№11474), регламентирующий особенности приватизации государственных банков. Он позволяет продавать любую долю государственной собственности в банке и расширяет круг потенциальных инвесторов.
- В 2023 году в Нацбанке назвали порядок, в котором, скорее всего, будут приватизировать крупные государственные банки: Сенс Банк, Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк.
