Офіційно. Кабмін запустив процес приватизації Сенс Банку й Укргазбанку

Україна збирається залучити приватний капітал у два державні банки

Фото: Сенс Банк

Кабінет міністрів 1 жовтня вирішив розпочати підготовку до продажу державних пакетів акцій у двох банках: Сенс Банку та Укргазбанку. Це робиться для того, щоб зменшити присутність держави в банківському секторі та поповнити державний бюджет, повідомило Міністерство фінансів.

Розмір часток, які будуть виставлені на приватизацію, поки що не повідомляється.

Читайте також Приватизувати не можна залишити. Що відбувається з продажем державних банків в Україні

Процес продажу відбуватиметься у три етапи: підготовка акцій до продажу, проведення конкурсу серед потенційних покупців, підписання договору купівлі-продажу.

До кінця осені 2025 року міністерство оголосить конкурс з відбору радника з продажу акцій.

Продаж акцій держбанків передбачений меморандумом з Міжнародним валютним фондом з метою зменшення частки держави в банківському секторі. На кінець першого кварталу 2025 року вона становила 53,3% в чистих активах і 62,9% у коштах населення.

Зараз в Україні сім державних банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк, Мотор-банк.

Укргазбанк націоналізували під час кризи 2008-2009 років. ПриватБанк потрапив до державної власності наприкінці 2016 року, коли ледь не збанкрутував. Сенс Банк, PIN банк, Мотор-банк націоналізували під час повномасштабної війни через зв'язок власників з Росією.