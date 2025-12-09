У Британії налаштовані оптимістично: угода про фінансування України можлива уже незабаром

Фото: EPA / Tolga Akmen

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що угода про надання Україні фінансової допомоги коштом російських заморожених активів незабаром буде ухвалена, попри всі перешкоди, повідомила газета The Times.

У понеділок, 8 грудня, Стармер приймав у Лондоні президента Володимира Зеленського, а також лідерів Францій й Німеччини, щоб обговорити останні мирні пропозиції США і європейські зусилля, спрямовані на розблокування російських коштів, що заморожені на рахунках у європейських банках. Вони можуть бути використані як для підтримки оборони України, так і для фінансування відбудови у разі укладення мирної угоди, йдеться в публікації.

Після зустрічі високопоставлені урядові джерела в Великій Британії висловили оптимізм і припустили, що угоду буде укладено вже цього або наступного тижня. Із загальної суми (The Times пише про 100 млрд фунтів, або приблизно 115 млрд євро) десь 8 млрд фунтів зберігаються на рахунках у банках Великої Британії.

Ці кошти, заморожені від початку повномасштабного вторгнення, розглядаються як один із небагатьох важелів, які Європа має у мирних переговорах, щоб не допустити нав'язування Україні невигідних умов угоди з боку Вашингтона.

Представник уряду Великої Британії заявив: "Ми сподіваємося, що угоду буде укладено вже наступного тижня або близько того".

Офіційний речник Даунінг-стріт повідомив після зустрічі, що четверо лідерів "обговорили позитивний прогрес, досягнутий у використанні заморожених російських суверенних активів для підтримки відбудови України".

5 грудня Мерцу і президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн не вдалося переконати прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера дозволити надати Україні репараційний кредит з використанням заморожених у Бельгії російських активів.

Від цих грошей залежить фінансування державного бюджету на 2026 рік.

США і Японія відмовилися від участі у запропонованій Євросоюзом схемі фінансування України.