Зараз в Україні сім державних банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк, Мотор-банк. Останній доєднався до цього списку у вересні 2024 року, раніше він належав підсанкційному експрезиденту Мотор-Січі В'ячеславу Богуслаєву.

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За підсумками третього кварталу 2024 року, частка державних банків у чистих активах банківського сектору України 53.3%. Така велика частка держави в банківському секторі створює низку проблем. Це й обмеження конкуренції, й фінансове навантаження на бюджет, й висока частка проблемних кредитів.

Що зараз відбувається з приватизацією банків, які банки готують до продажу та на якому етапі процедура – у матеріалі LIGA.net

Що з законодавством

У вересні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт (№11474), що регламентує особливості приватизації державних банків. Він дозволяє продавати будь-яку частку державної власності в банку та розширює коло потенційних інвесторів. У жовтні документ підписав президент Володимир Зеленський, що запустило активну фазу процесу. Це був законопроєкт у межах зобов’язань України перед МВФ і Світовим банком.