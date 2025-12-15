Репараційний кредит. Росія оголосила, що вимагатиме від Euroclear майже 200 млрд євро

Фото: Google Maps

Центральний банк Росії у позові проти депозитарію Euroclear вимагатиме стягнути 18,2 трлн рублів, що дорівнює приблизно 196 млрд євро, повідомили в понеділок російські інформаційні агентства з посиланням на арбітражний суд Москви.

У заяві, оприлюдненій у п'ятницю, ЦБ РФ зазначив, що судитиметься з бельгійським депозитарієм через "незаконні дії", які нібито унеможливлюють розпорядження його коштами й цінними паперами.

Він заявляв, що сума позову відповідає загальному обсягу заморожених активів, а також додатковому доходу, втраченому через неможливість користування ними.

Російський позов – це остання спроба зірвати виділення Євросоюзом "репараційного кредиту" з використанням знерухомлених російських активів, більшість яких зберігається саме в Euroclear.

Як вказує Politico, протягом вихідних шанси на позитивне для України рішення "скоріше зменшилися, ніж зросли".

Італія – третя за величиною економіка Євросоюзу, – а також Болгарія й Мальта підтримали вимоги Бельгії шукати альтернативні способи фінансування України.

Новий прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у неділю також розкритикував план Єврокомісії.

Ці п'ять країн навіть разом з Угорщиною й Словаччиною не зможуть сформувати меншість для блокування, але їхня публічна критика підточує надії Єврокомісії досягти політичної домовленості вже цього тижня.

"Що більше таких випадків, то ймовірніше, що нам доведеться шукати інші рішення", – зазначив один із дипломатів ЄС.

Проте інші співрозмовники Politico сказали, що Євросоюз дотримується первісного плану і що жодні альтернативи наразі не розглядаються.

"Рішення щодо російських активів – це рішення про майбутнє Європи, що визначить, чи залишається ЄС впливовим гравцем. Плану Б не існує", – заявив німецький посадовець.