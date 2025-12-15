Репарационный кредит. Россия объявила, что будет требовать от Euroclear почти 200 млрд евро

Фото: Google Maps

Центральный банк России в иске против депозитария Euroclear будет требовать взыскать 18,2 трлн рублей, что равно примерно 196 млрд евро, сообщили в понедельник российские информационные агентства со ссылкой на арбитражный суд Москвы.

В заявлении, обнародованном в пятницу, ЦБ РФ отметил, что будет судиться с бельгийским депозитарием из-за "незаконных действий", которые якобы делают невозможным распоряжение его средствами и ценными бумагами.

Он заявлял, что сумма иска соответствует общему объему замороженных активов, а также дополнительному доходу, утраченному из-за невозможности пользования ими.

Российский иск – это последняя попытка сорвать выделение Евросоюзом "репарационного кредита" с использованием обездвиженных российских активов, большинство которых хранится именно в Euroclear.

Как указывает Politico, в течение выходных шансы на положительное для Украины решение "скорее уменьшились, чем выросли".

Италия – третья по величине экономика Евросоюза, – а также Болгария и Мальта поддержали требования Бельгии искать альтернативные способы финансирования Украины.

Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в воскресенье также раскритиковал план Еврокомиссии.

Эти пять стран даже вместе с Венгрией и Словакией не смогут сформировать блокирующее меньшинство, но их публичная критика подтачивает надежды Еврокомиссии достичь политической договоренности уже на этой неделе.

"Чем больше таких случаев, тем вероятнее, что нам придется искать другие решения", – отметил один из дипломатов ЕС.

Однако другие собеседники Politico сказали, что Евросоюз придерживается первоначального плана и что никакие альтернативы пока не рассматриваются.

"Решение по российским активам – это решение о будущем Европы, которое определит, остается ли ЕС влиятельным игроком. Плана Б не существует", – заявил немецкий чиновник.