Три страны поддержали Бельгию по "репарационному кредиту" Украине: не за счет активов РФ

Бельгия, Италия, Болгария и Мальта выступили против использования замороженных российских активов для финансирования Украины

Италия, Болгария и Мальта присоединились к Бельгии и выступили за поиск альтернатив "репарационному кредиту" Украине на 210 млрд евро, который Еврокомиссия предлагает обеспечить за счет замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на совместное заявление четырех стран сообщает Euractiv.

В документе, с которым ознакомилось издание, страны поддержали инициативу Еврокомиссии о бессрочном замораживании российских активов в ЕС, однако подчеркнули, что это решение не должно предусматривать их возможное использование для финансирования помощи Украине.

При этом Италия, Болгария, Мальта и Бельгия призвали Еврокомиссию и Совет ЕС продолжить обсуждение "альтернативных вариантов" поддержки Украины в рамках права ЕС и международного права, с "предсказуемыми параметрами" и существенно меньшими юридическими и финансовыми рисками.

В качестве таких вариантов упоминаются кредитный механизм ЕС или временные промежуточные решения, которые позволили бы сохранить непрерывность финансирования до вступления в силу окончательной схемы.

Накануне Совет ЕС на основании положения о чрезвычайных мерах запретил возвращать в Россию замороженные денежные средства Центробанка, пока Россия не откажется от войны против Украины и не компенсирует убытки. Это решение позволит властям ЕС обойти вето Венгрии и Словакии, премьеры которых ранее заявляли, что не поддержат предоставление "репарационного кредита" Украине.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая много раз выступала против конфискации замороженных российских активов, считает предложенную ЕС схему "репарационного кредита" "самой близкой к международному праву".