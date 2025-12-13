Три країни підтримали Бельгію щодо "репараційного кредиту" Україні: не коштом активів РФ

Бельгія, Італія, Болгарія та Мальта виступили проти використання заморожених російських активів для фінансування України

Фото: Depositphotos

Італія, Болгарія та Мальта приєдналися до Бельгії та виступили за пошук альтернатив "репараційному кредиту" Україні на 210 млрд євро, який Єврокомісія пропонує забезпечити коштом заморожених російських активів. Про це з посиланням на спільну заяву чотирьох країн повідомляє Euractiv.

У документі, з яким ознайомилося видання, країни підтримали ініціативу Єврокомісії про безстрокове заморожування російських активів у ЄС, проте наголосили, що це рішення не повинно передбачати їхнє можливе використання для фінансування допомоги Україні.

Водночас Італія, Болгарія, Мальта та Бельгія закликали Єврокомісію та Раду ЄС продовжити обговорення "альтернативних варіантів" підтримки України в межах права ЄС та міжнародного права, із "передбачуваними параметрами" та суттєво меншими юридичними та фінансовими ризиками.

Як такі варіанти згадуються кредитний механізм ЄС або тимчасові проміжні рішення, які дозволили б зберегти безперервність фінансування до набрання чинності остаточною схемою.

Напередодні Рада ЄС на підставі положення про надзвичайні заходи заборонила повертати в Росію заморожені кошти Центробанку доти, доки Росія не відмовиться від війни проти України й не компенсує збитки. Це рішення дозволить владі ЄС обійти вето Угорщини та Словаччини, прем'єри яких раніше заявляли, що не підтримають надання "репараційного кредиту" Україні.

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард, яка багато разів виступала проти конфіскації заморожених російських активів, вважає запропоновану ЄС схему "репараційного кредиту" "найближчою до міжнародного права".