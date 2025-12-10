Лагард вважає запропоновану ЄС схему репараційного кредиту "найближчою до міжнародного права"

Фото: EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Остання версія пропозиції Європейського Союзу щодо фінансової підтримки України найближча до дотримання міжнародного права. Про це заявила президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард на заході, організованому FT, повідомило Reuters.

Агентство нагадало, що більшість лідерів хочуть залучити близько 210 млрд євро заморожених російських активів, але це, ймовірно, вимагатиме певних гарантій для Бельгії, де зберігається більшість коштів.

"Схема, яка була запроваджена і яка буде обговорюватися на наступному засіданні Європейської Ради,... найближча до того, що я бачила, що відповідає принципам міжнародного права. Це наш обов'язок як європейців – продовжувати підтримувати, захищати та діяти на користь України", – додала Лагард.

За її словами, поточна пропозиція ЄС "дуже, дуже винятковий випадок, і він не позбавляє Росії права власності на ці активи".

Лагард, яка багато разів виступала проти конфіскації заморожених російських активів, 6 жовтня сказала, що "репараційний кредит" Україні має бути бездоганним із погляду права.

3 грудня Єврокомісія пояснила, чому репараційний кредит не є конфіскацією активів РФ.