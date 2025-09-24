Reuters назвав потенційний розмір репараційної позики для України – до 130 млрд євро

Фінансові потреби України в зовнішньому фінансуванні на кілька років наперед можуть бути покриті завдяки новому механізму, запропонованому Єврокомісією

Урсула фон дер Ляєн (Фото: пресслужба Єврокомісії)

Обсяг репараційної позики для України від Європейського Союзу може сягнути 130 млрд євро, повідомило в середу агентство Reuters з посиланням на європейських посадовців, обізнаних у переговорах. Остаточний обсяг буде визначено після оцінки потреб України у фінансуванні на 2026-2027 рік, яку має здійснити Міжнародний валютний фонд.

Ідею такої позики, яка базується на грошових залишках російських активів, заморожених на Заході після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, висунула 10 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Позика має допомогти Україні фінансувати війну та буде безстроковою – вона підлягатиме поверненню лише тоді, коли Росія виплатить Україні репарації.

Близько 210 млрд євро російських активів, розміщених у Європі, зберігаються у бельгійському депозитарії Euroclear. З цієї суми 175 млрд євро досягли свого терміну погашення і були конвертовані в готівкові кошти.

З них 130 млрд євро можуть бути використані на реалізацію нової схеми, уточнили три джерела Reuters, наближені до переговорів.

Точний механізм, який дозволить використовувати заморожені російські активи без їх прямої конфіскації, що є "червоною лінією" для багатьох країн ЄС та Європейського центрального банку, ще напрацьовується.

Ймовірно, він передбачатиме випуск безпроцентних облігацій, гарантованих урядами країни Євросоюзу та, можливо, деяких країн Великої сімки (G7).