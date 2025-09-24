Reuters назвал потенциальный размер репарационного займа для Украины – до 130 млрд евро

Финансовые потребности Украины во внешнем финансировании на несколько лет вперед могут быть покрыты благодаря новому механизму, предложенному ЕК

Урсула фон дер Ляйен (Фото: пресс-служба Еврокомисии)

Объем репарационного кредита для Украины от Европейского Союза может достичь 130 млрд евро, сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с переговорами. Окончательный объем будет определен после оценки потребностей Украины в финансировании на 2026-2027 год, которую должен осуществить Международный валютный фонд.

Идею такого займа, который базируется на денежных остатках российских активов, замороженных на Западе после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, выдвинула 10 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ссуда должна помочь Украине финансировать войну и будет бессрочной – она будет подлежать возврату только тогда, когда Россия выплатит Украине репарации.

Около 210 млрд евро российских активов, размещенных в Европе, хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Из этой суммы 175 млрд евро достигли своего срока погашения и были конвертированы в наличные средства.

Из них 130 млрд евро могут быть использованы на реализацию новой схемы, уточнили три источника Reuters, приближенные к переговорам.

Точный механизм, который позволит использовать замороженные российские активы без их прямой конфискации, что является "красной линией" для многих стран ЕС и Европейского центрального банка, еще нарабатывается.

Вероятно, он будет предусматривать выпуск беспроцентных облигаций, гарантированных правительствами страны Евросоюза и, возможно, некоторых стран Большой семерки (G7).