Каллас: замороженные активы нельзя отдавать России, пока она не выплатит репарации
Замороженные российские активы не вернут России до тех пор, пока она не выплатит Украине репарации за нанесенный ущерб, сказала в субботу высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел ЕС.
"Мы проведем глубокое погружение в вопрос замороженных активов. Есть плюсы и минусы. Есть некоторые чувствительные моменты по этому поводу, но нам действительно нужно иметь аргументы и провести дебаты по этому поводу. Нам нужна стратегия выхода, потому что невозможно представить, что в случае прекращения огня или мирного соглашения эти активы вернутся России, если она не заплатила за репарации", – сказала Каллас.
На счетах в Евросоюзе находится около 210 млрд евро замороженных российских активов, пишет Reuters.
Украина и отдельные страны ЕС, среди которых Польша, Латвия, Литва и Эстония, призвали ЕС конфисковать активы и использовать их для поддержки Украины.
Однако более крупные государства, такие как Франция и Германия, а также Бельгия, которая удерживает большинство активов, отклоняют эти призывы.
Они ставят под сомнение наличие правовых оснований для конфискации российских активов.
- По данным Politico, на сегодняшней встрече министры ЕС впервые обсудят новый план по активам России, который предусматривает создание компании специального назначения (SPV). Предлагается перевести туда российские активы для инвестирования в более прибыльные, но рискованные инструменты.
- Даже такой план использования российских активов встречает сопротивление. Гендиректор депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила, что Россия расценит это как экспроприацию, что спровоцирует ее на агрессивный ответ и подорвет позиции Euroclear.
