Каллас: замороженные активы нельзя отдавать России, пока она не выплатит репарации

Министры иностранных дел ЕС собрались на встречу, чтобы "глубоко погрузиться" в вопрос российских активов

Кая Каллас (Фото: EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Замороженные российские активы не вернут России до тех пор, пока она не выплатит Украине репарации за нанесенный ущерб, сказала в субботу высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел ЕС.

"Мы проведем глубокое погружение в вопрос замороженных активов. Есть плюсы и минусы. Есть некоторые чувствительные моменты по этому поводу, но нам действительно нужно иметь аргументы и провести дебаты по этому поводу. Нам нужна стратегия выхода, потому что невозможно представить, что в случае прекращения огня или мирного соглашения эти активы вернутся России, если она не заплатила за репарации", – сказала Каллас.

Читайте также Что представляют собой российские активы в мире и как их конфисковать

На счетах в Евросоюзе находится около 210 млрд евро замороженных российских активов, пишет Reuters.

Украина и отдельные страны ЕС, среди которых Польша, Латвия, Литва и Эстония, призвали ЕС конфисковать активы и использовать их для поддержки Украины.

Однако более крупные государства, такие как Франция и Германия, а также Бельгия, которая удерживает большинство активов, отклоняют эти призывы.

Они ставят под сомнение наличие правовых оснований для конфискации российских активов.