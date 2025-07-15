Euroclear: новый план ЕС по активам России равносилен экспроприации
Планы Европейского Союза увеличить доходы от замороженных российских активов, вложив их в более рискованные инструменты, будут равносильны экспроприации, заявили в Euroclear. В интервью Financial Times во вторник гендиректор депозитария Валери Урбен предупредила, что такие шаги спровоцируют Россию на агрессивный ответ и подорвут позиции Euroclear.
"Если вы увеличиваете доходы, вы увеличиваете риски. Кто будет нести этот риск?" – сказала Урбен.
В Euroclear после введения санкции против России было заморожено около 191 миллиарда евро российских государственных активов. Доходы от этих активов реинвестируются в основном через центральные банки с низким уровнем риска. Страны G7 используют эти доходы для обеспечения кредита в $50 миллиардов для Украины.
В связи с уменьшением процентных ставок Европейского центрального банка доходы от российских активов тоже начали уменьшаться, поэтому Еврокомиссия рассматривает возможность создания компании специального назначения (SPV), куда переведут российские активы для инвестирования в более прибыльные, но рисковые инструменты.
Урбен предупредила, что подобная схема создаст много рисков для Euroclear.
"С юридической точки зрения создание SPV будет означать экспроприацию наличности Euroclear", – сказала она.
Урбен считает, что схема может быть жизнеспособна только в том случае, если "в случае любого обращения о реституции от центрального банка России по поводу пропавших активов, кто-то покроет эту сумму".
Euroclear уже получила более 100 исков по замороженным российским активам, в том числе активам олигархов и другим подсанкционным лицам.
По данным источников FT, близких к депозитарию, Россия конфисковала 33 миллиарда евро активов клиентов Euroclear в ответ на санкции.
- В июне 2024 года лидеры стран – членов Большой семерки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) согласились предоставить Украине $50 млрд, использовав для этого будущие доходы от замороженных активов Российской Федерации
- Евросоюз выделит 18,1 млрд евро, США – $20 млрд, Канада пообещала 5 млрд канадских долларов ($3,6 млрд), Великобритания – 2,26 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд), Япония – 471,9 млрд иен ($3 млрд).
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