Страны G7 согласовали кредит на $50 миллиардов для Украины за счет замороженных активов РФ

Все средства в рамках кредита Украина получит до конца 2027 года

Большая семерка (Фото - Depositphotos)

Страны G7 согласовали кредит на $50 миллиардов для Украины за счет дохода от замороженных активов России. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран G7, опубликованном итальянским правительством.

"Данные кредиты будут обслуживаться и погашаться будущими потоками чрезвычайных доходов, получаемых по иммобилизации российских суверенных активов", – говорится в заявлении.

Первую выплату планируют произвести до конца года. Средства будут передавать разными каналами как для пополнения украинского бюджета, так и для военной помощи и восстановления инфраструктуры Украины.

Reuters отмечает, что все средства в рамках кредита Украина получит до конца 2027 года. Так, лидеры G7 подчеркнули свою решимость поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Лидеры G7 договорились на своем ежегодном саммите на юге Италии в июне о предоставлении кредитов, обеспеченных процентами, начисленными из заблокированных российских средств, но оставили множество технических деталей для обработки.

Российские активы на сумму около 260 миллиардов евро ($280,62 млрд), например резервы Центрального банка РФ, были заморожены из-за санкций, введенных после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Подавляющее большинство этих активов хранится в Euroclear – Центральном депозитарии ценных бумаг, базирующемся в Бельгии, что делает Евросоюз ключевым игроком в любом плане использования российских активов.