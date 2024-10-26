Країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом заморожених активів РФ

Усі кошти в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року

Велика сімка (Фото: Depositphotos)

Країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн G7, опублікованій італійським урядом.

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"Ці кредити обслуговуватимуться і погашатимуться майбутніми потоками надзвичайних доходів, одержуваних з іммобілізації російських суверенних активів", – йдеться в заяві.

Першу виплату планують зробити до кінця року. Кошти передаватимуть різними каналами як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України.

Reuters зазначає, що всі кошти в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року. Так лідери G7 підкреслили свою рішучість підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Лідери G7 домовилися під час свого щорічного саміту на півдні Італії в червні про надання кредитів, забезпечених відсотками, нарахованими із заблокованих російських коштів, але залишили безліч технічних деталей для опрацювання.

Російські активи на суму близько 260 мільярдів євро ($280,62 млрд), як-от резерви Центрального банку РФ, були заморожені через санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Переважна більшість цих активів зберігається в Euroclear – Центральному депозитарії цінних паперів, який базується в Бельгії, що робить Євросоюз ключовим гравцем у будь-якому плані використання російських активів.