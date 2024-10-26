Країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом заморожених активів РФ
Країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн G7, опублікованій італійським урядом.
"Ці кредити обслуговуватимуться і погашатимуться майбутніми потоками надзвичайних доходів, одержуваних з іммобілізації російських суверенних активів", – йдеться в заяві.
Першу виплату планують зробити до кінця року. Кошти передаватимуть різними каналами як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України.
Reuters зазначає, що всі кошти в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року. Так лідери G7 підкреслили свою рішучість підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії.
Лідери G7 домовилися під час свого щорічного саміту на півдні Італії в червні про надання кредитів, забезпечених відсотками, нарахованими із заблокованих російських коштів, але залишили безліч технічних деталей для опрацювання.
Російські активи на суму близько 260 мільярдів євро ($280,62 млрд), як-от резерви Центрального банку РФ, були заморожені через санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Переважна більшість цих активів зберігається в Euroclear – Центральному депозитарії цінних паперів, який базується в Бельгії, що робить Євросоюз ключовим гравцем у будь-якому плані використання російських активів.
- Рада Європейського Союзу 23 жовтня остаточно схвалила пакет фінансової позики Україні в межах кредиту G7.