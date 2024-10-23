Євросоюз остаточно затвердив надання до 35 млрд євро Україні

Фото: EPA / RONALD WITTEK

Рада Європейського Союзу в середу, 23 жовтня, остаточно схвалила пакет фінансової позики Україні на суму до 35 млрд євро. Про це повідомило угорське головування в Раді ЄС.

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Схвалення пакета фінансової допомоги Україні відбулося за письмовою процедурою.

Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Механізм ERA був погоджений лідерами Великої сімки (G7) на саміті в Італії у червні 2024 року. Позика забезпечуватиметься доходами від заморожених російських активів і для України буде безплатною.

Кошти видаватимуться до кінця 2025 року.

Євросоюз готовий надати більшу частину суми – до 35 млрд євро (але сума може бути меншою, якщо США погодяться зробити внесок у розмірі $20 млрд), Канада пообіцяла 5 млрд канадських доларів ($3,6 млрд), Британія – 2,26 млрд фунтів стерлінгів ($3 млрд).