Євросоюз остаточно затвердив надання до 35 млрд євро Україні
Рада Європейського Союзу в середу, 23 жовтня, остаточно схвалила пакет фінансової позики Україні на суму до 35 млрд євро. Про це повідомило угорське головування в Раді ЄС.
Схвалення пакета фінансової допомоги Україні відбулося за письмовою процедурою.
Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.
Механізм ERA був погоджений лідерами Великої сімки (G7) на саміті в Італії у червні 2024 року. Позика забезпечуватиметься доходами від заморожених російських активів і для України буде безплатною.
Кошти видаватимуться до кінця 2025 року.
Євросоюз готовий надати більшу частину суми – до 35 млрд євро (але сума може бути меншою, якщо США погодяться зробити внесок у розмірі $20 млрд), Канада пообіцяла 5 млрд канадських доларів ($3,6 млрд), Британія – 2,26 млрд фунтів стерлінгів ($3 млрд).
- У червні 2024 року лідери країн – членів Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада) погодилися надати Україні $50 млрд, використавши для цього майбутні доходи від заморожених активів Російської Федерації.
- Згідно із задумом, тягар кредиту ляже на G7. Україна отримуватиме гроші у вигляді грантів, тому їх не потрібно буде повертати.
- Україна хоче "розтягнути" використання цих грошей щонайменше на три роки, а не використати їх за один раз.