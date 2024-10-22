Євросоюз зробив передостанній крок у затвердженні 35 млрд євро для України

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Європейський парламент у вівторок, 22 жовтня, погодив надання Україні кредиту у розмірі до 35 млрд євро, який буде погашено за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів. Про це йдеться на сайті Європарламенту.

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"518 голосами "за", 56 "проти" і 61 "утрималися" парламент схвалив нову макрофінансову допомогу Україні у боротьбі з жорстокою агресивною війною Росії", – йдеться у повідомленні.

Уряди країн ЄС уже схвалили цю пропозицію, і Рада планує ухвалити рішення за письмовою процедурою після голосування в парламенті.

Рішення набуде чинності наступного дня після його публікації в Офіційному журналі ЄС.

Механізм ERA був погоджений лідерами Великої сімки (G7) на саміті в Італії у червні 2024 року. Позика забезпечуватиметься доходами від заморожених російських активів і для України буде безплатною.

Кошти видаватимуться до кінця 2025 року.

Євросоюз готовий надати більшу частину суми – до 35 млрд євро (але сума може бути меншою, якщо США погодяться зробити внесок у розмірі $20 млрд), Канада пообіцяла 5 млрд канадських доларів ($3,6 млрд), Британія – 2,26 млрд фунтів стерлінгів ($3 млрд).

У Міністерстві фінансів додали, що Європарламент також підтримав пропозицію створити Механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.

Рішення ще має бути погоджено Радою ЄС. Очікується, що кошти будуть доступні Україні вже цього року.

"Макрофінансова допомога не буде привʼязана до конкретних видатків, вона дозволить забезпечити найбільш нагальні потреби, зокрема соціальні, гуманітарні", – пояснили у Мінфіні.

Заморожені активи Центрального банку Росії в ЄС сягають 210 млрд євро. Залежно від рівня відсоткових ставок, доходи від цих активів наразі оцінюються у 2,5-3 млрд євро на рік.