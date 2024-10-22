Велика Британія визначилась із розміром свого внеску у кредит G7 для України

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер (Фото: NEIL / HALL EPA)

Велика Британія у вівторок, 22 жовтня, пообіцяла надати Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів ($3 млрд) як частину більшого механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA) загальною вартістю $50 млрд. Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Механізм ERA був погоджений лідерами Великої сімки (G7) на саміті в Італії у червні 2024 року.

Позика забезпечуватиметься доходами від заморожених російських активів і для України буде безплатною.

Євросоюз готовий надати більшу частину суми – до 35 млрд євро (але сума може бути меншою, якщо США погодяться зробити внесок у розмірі $20 млрд), Канада пообіцяла 5 млрд канадських доларів ($3,6 млрд).

Уряд Британії вказав, що кошти будуть призначені для військових потреб України (протиповітряна оборона, артилерія тощо). Це додаток до вже наявної щорічної військової допомоги у розмірі 3 млрд фунтів.

"Це термінове фінансування безпосередньо підтримає оборону України завдяки коштам від активів, які раніше живили агресію Путіна. Ми будемо стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", – сказав Джон Гілі, міністр оборони Великої Британії.