Велика Британія визначилась із розміром свого внеску у кредит G7 для України
Велика Британія у вівторок, 22 жовтня, пообіцяла надати Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів ($3 млрд) як частину більшого механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA) загальною вартістю $50 млрд. Про це повідомляється на сайті британського уряду.
Механізм ERA був погоджений лідерами Великої сімки (G7) на саміті в Італії у червні 2024 року.
Позика забезпечуватиметься доходами від заморожених російських активів і для України буде безплатною.
Євросоюз готовий надати більшу частину суми – до 35 млрд євро (але сума може бути меншою, якщо США погодяться зробити внесок у розмірі $20 млрд), Канада пообіцяла 5 млрд канадських доларів ($3,6 млрд).
Уряд Британії вказав, що кошти будуть призначені для військових потреб України (протиповітряна оборона, артилерія тощо). Це додаток до вже наявної щорічної військової допомоги у розмірі 3 млрд фунтів.
"Це термінове фінансування безпосередньо підтримає оборону України завдяки коштам від активів, які раніше живили агресію Путіна. Ми будемо стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", – сказав Джон Гілі, міністр оборони Великої Британії.
- У червні 2024 року лідери країн – членів Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада) погодилися надати Україні $50 млрд, використавши для цього майбутні доходи від заморожених активів Російської Федерації.
- Згідно із задумом, тягар кредиту ляже на G7. Україна отримуватиме гроші у вигляді грантів, тому їх не потрібно буде повертати.
- Україна хоче "розтягнути" використання цих грошей мінімум на три роки, а не використати їх за один раз.