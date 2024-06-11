Україна отримуватиме від G7 гранти з російських активів – Nikkei
Велика сімка (G7) планує створити новий фонд для підтримки України, використавши для нього майбутні доходи від заморожених російських активів. Згідно з задумом фонд надаватиме Україні гроші у вигляді грантів, тому їх не потрібно буде повертати, стверджує японська газета Nikkei з посиланням на власні джерела.
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Фонд буде адмініструватися міжнародною організацією, такою як Світовий банк, і наповнюватися позиками від США, Великої Британії, Японія та інших країн.
Джерелом погашення позик будуть доходи від заморожених російських активів.
Лідери G7 мають намір досягти згоди з цього питання на саміті в Італії, який пройде з четверга.
Загальна сума заморожених Заходом російських активів становить $300 млрд. Дві третини заморожених активів містяться у ЄС, причому значна їхня частина зберігається бельгійським кліринговим центром Euroclear.
- 21 травня Рада Європейського Союзу погодилася використати доходи від заморожених російських активів на користь України. Але європейський план передбачає, що гроші віддаватимуть у міру того, як вони будуть надходити – двічі на рік.
- США пропонують зібрати ці гроші авансом за кілька років наперед під заставу майбутніх доходів. Цей план мають затвердити лідери G7.