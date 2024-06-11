Украина будет получать от G7 гранты из российских активов – Nikkei
Большая семерка (G7) планирует создать новый фонд для поддержки Украины, использовав для него будущие доходы от замороженных российских активов. Согласно замыслу фонд будет предоставлять Украине деньги в виде грантов, поэтому их не нужно будет возвращать, утверждает японская газета Nikkei со ссылкой на собственные источники.
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Фонд будет администрироваться международной организацией, такой как Всемирный банк, и наполняться ссудами от США, Великобритании, Японии и других стран.
Источником погашения ссуд будут доходы от замороженных российских активов.
Лидеры G7 намерены достичь согласия по этому вопросу на саммите в Италии, который будет проходить с четверга.
Общая сумма замороженных Западом российских активов составляет $300 млрд. Две трети замороженных активов находятся в ЕС, причем значительная часть хранится в бельгийском клиринговом центре Euroclear.
- 21 мая Совет Европейского Союза согласился использовать доходы от замороженных российских активов в пользу Украины. Но европейский план предусматривает, что деньги будут отдаваться по мере того, как они будут поступать – дважды в год.
- США предлагают собрать эти деньги авансом за несколько лет вперед под залог будущих доходов. Этот план должны утвердить лидеры G7.