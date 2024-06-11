Украина будет получать от G7 гранты из российских активов – Nikkei

Новый план финансовой помощи Украине постепенно обретает очертания. Хорошая новость – деньги не нужно будет возвращать

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Большая семерка (G7) планирует создать новый фонд для поддержки Украины, использовав для него будущие доходы от замороженных российских активов. Согласно замыслу фонд будет предоставлять Украине деньги в виде грантов, поэтому их не нужно будет возвращать, утверждает японская газета Nikkei со ссылкой на собственные источники.

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Фонд будет администрироваться международной организацией, такой как Всемирный банк, и наполняться ссудами от США, Великобритании, Японии и других стран.

Источником погашения ссуд будут доходы от замороженных российских активов.

Лидеры G7 намерены достичь согласия по этому вопросу на саммите в Италии, который будет проходить с четверга.

Общая сумма замороженных Западом российских активов составляет $300 млрд. Две трети замороженных активов находятся в ЕС, причем значительная часть хранится в бельгийском клиринговом центре Euroclear.