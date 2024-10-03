Україна планує розтягнути $50 млрд допомоги від Великої сімки на кілька років
Міністерство фінансів планує розтягнути фінансову допомогу від Великої сімки (G7) в розмірі $50 млрд щонайменше на три роки. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко агентству Інтерфакс-Україна.
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"У нас наразі потреба $38 млрд [зовнішнього фінансування на 2024 рік], і у 2026-му дива не станеться, що у нас там усе збалансується, навіть якщо теоретично думати про це. Тому думаємо... як розтягнути ці кошти, обмежені на трирічну перспективу, як мінімум", – сказав він.
Марченко наголосив, що ці 50 мільярдів – це "разова акція, їх більше не можна буде поновити".
- У червні 2024 року лідери країн – членів Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада) погодилися надати Україні $50 млрд, використавши для цього майбутні доходи від заморожених активів Російської Федерації.
- Згідно із задумом, вага кредиту ляже на G7. Україна отримуватиме гроші у вигляді грантів, тому їх не потрібно буде повертати.
- Поки що конкретну суму – 35 млрд євро – пообіцяв Україні тільки Євросоюз. Вона може бути меншою, бо США готові внести $20 млрд до пакета допомоги Україні, якщо ЄС погодиться змінити механізм продовження санкцій проти Росії.
- Японія теж підтвердила, що зробить внесок, але поки сума невідома.