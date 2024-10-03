Україна планує розтягнути $50 млрд допомоги від Великої сімки на кілька років

Сергій Марченко (Фото: Facebook-сторінка міністра)

Міністерство фінансів планує розтягнути фінансову допомогу від Великої сімки (G7) в розмірі $50 млрд щонайменше на три роки. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко агентству Інтерфакс-Україна.

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"У нас наразі потреба $38 млрд [зовнішнього фінансування на 2024 рік], і у 2026-му дива не станеться, що у нас там усе збалансується, навіть якщо теоретично думати про це. Тому думаємо... як розтягнути ці кошти, обмежені на трирічну перспективу, як мінімум", – сказав він.

Марченко наголосив, що ці 50 мільярдів – це "разова акція, їх більше не можна буде поновити".