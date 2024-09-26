США зроблять свій внесок у допомогу Україні за програмою G7. Сума ще узгоджується

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Сполучені Штати повідомили Європейському Союзу, що внесуть $20 млрд до пакета допомоги Україні, ініційованого Великою сімкою (G7), якщо блок змінить свій режим санкцій проти Росії. Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg.

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Навіть якщо ЄС відмовиться від реформ, США все одно зроблять свій внесок у запланований пакет допомоги, але в меншому обсязі, стверджують співрозмовники агентства.

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США та ЄС спочатку домовилися про внесення по близько $20 млрд, але згодом Вашингтон почав вимагати від Європи більш довготривалого режиму санкцій, щоб гарантувати, що російські активи залишаться замороженими.

Тепер ЄС коригує свої санкції щодо заморожених активів, щоб вони оновлювалися кожні 36 місяців (а не шість місяців, як зараз) відповідно до вимог США.

Комісія повідомила країнам-членам, що США можуть приєднатися до ініціативи та після виборів, але додала, що блок має завершити законодавчу роботу, яка також потребує схвалення Європарламенту, до кінця жовтня.

Очікується, що країни G7 фіналізують рішення на зустрічі міністрів 25 жовтня. Лідери ЄС мають зустрітися 17-18 жовтня, коли, ймовірно, обговорюватиметься питання підтримки України.

Раніше ЄС почав готуватися до надання Україні до 40 млрд євро без участі США через побоювання, що Угорщина може завадити блоку дати гарантії, які потрібні США для участі у схемі із замороженими російськими активами.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 20 вересня оголосила про виділення Україні кредиту ЄС на суму до 35 млрд євро в межах зобов'язань G7.

Напередодні стало відомо, що Японія готова надати Україні кредит, використовуючи відсотки від заморожених російських активів. Токіо активно співпрацює з країнами G7 та Україною для втілення цієї ініціативи.