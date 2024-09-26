США внесут свой вклад в помощь Украине по программе G7. Сумма еще согласовывается

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Соединенные Штаты сообщили Европейскому Союзу, что внесут $20 млрд в пакет помощи Украине, инициированного Большой семеркой (G7), если блок изменит свой режим санкций против России. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

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Даже если ЕС откажется от реформ, США все равно внесут свой вклад в запланированный пакет помощи, но в меньшем объеме, утверждают собеседники агентства.

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США и ЕС сначала договорились о внесении около $20 млрд, но впоследствии Вашингтон потребовал от Европы более длительного режима санкций, чтобы гарантировать, что российские активы останутся замороженными.

Теперь ЕС корректирует свои санкции по замороженным активам, чтобы они обновлялись каждые 36 месяцев (а не шесть месяцев, как сейчас) в соответствии с требованиями США.

Комиссия сообщила странам-членам, что США могут присоединиться к инициативе и после выборов, но добавила, что блок должен завершить законодательную работу, которая также требует одобрения Европарламента, до конца октября.

Ожидается, что страны G7 финализируют решение на встрече министров 25 октября. Лидеры ЕС должны встретиться 17-18 октября, когда, вероятно, будут обсуждаться вопросы поддержки Украины.

Ранее ЕС начал готовиться к предоставлению Украине до 40 млрд евро без участия США из-за опасений, что Венгрия может помешать блоку дать гарантии, необходимые США для участия в схеме с замороженными российскими активами.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев 20 сентября объявила о выделении Украине кредита ЕС на сумму до 35 млрд евро в рамках обязательств G7.

Накануне стало известно, что Япония готова предоставить Украине кредит с процентов от замороженных российских активов. Токио активно сотрудничает со странами G7 и Украиной для реализации этой инициативы.