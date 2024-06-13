В G7 согласовали $50 млрд для Украины: используют замороженные активы РФ

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Лидеры стран-членов Большой семерки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) согласились передать Украине $50 млрд с использованием замороженных активов Российской Федерации. Об этом сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

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"Хорошие новости от Большой семерки: еще $50 млрд для Украины. Для этого мы используем проценты от замороженных активов – умный инструмент, который показывает Путину наше единство, очень помогает Украине и снимает нагрузку с бюджетов", – написал он в соцсети X.

Линднер добавил, что в G7 сейчас прорабатывают детали.

Кредит, который получит Украина, будет погашаться за счет прибылей, полученных от заблокированных активов России, пишет Bloomberg. Ожидается, что соглашение обеспечит критически важную поддержку Киеву в среднесрочной перспективе. В частности, поможет покрыть финансовые потребности страны до 2025 года и дальше.

Доходы от замороженных активов России оцениваются в сумму от 3 до 5 млрд евро (от $3,24 млрд до $5,39 млрд).

О том, что лидеры стран-членов Большой семерки согласились разблокировать $50 млрд для Украины до конца 2024 года, накануне писало AFP.

Большая семерка планирует создать новый фонд для поддержки Украины, использовав для него будущие доходы от замороженных российских активов, сообщает японская газета Nikkei. Согласно замыслу, фонд будет предоставлять Украине деньги в виде грантов, поэтому их не нужно будет возвращать.

8 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил: они вместе с американским лидером Джо Байденом надеются, что все страны G7 согласятся на такой фонд для Украины.