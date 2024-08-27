Украина хочет получить от G7 $50 млрд без условий и на любые цели
Украина рассчитывает, что страны Большой семерки (G7) запустят механизм дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (ERA) уже к концу 2024 года. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник на форуме "Украина-2024. Независимость".
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"У нас есть наша политическая рамка. Это должно быть $50 млрд. Украина должна получить их не позднее конца этого года. Эти средства должны быть безусловными для Украины [т.е. не привязаны под какие-то реформы]. Они должны быть беспроцентными, не влиять на увеличение государственного долга. И эти средства мы сможем использовать на любые нужды", — сказал Шмыгаль.
По его словам, Украина планирует потратить эти деньги на компенсации пострадавшим от войны, но также – на финансирование дефицита бюджета, закупку оружия и тому подобное.
"Трудная задача. Страны G7 и Европейского Союза должны найти между собой консенсус, как предоставить эти деньги. Эти средства будут компенсироваться для наших партнеров доходами от замороженных российских активов, общая сумма которых $300 млрд. От $3 млрд до $4 млрд ежегодно партнеры будут получать, они будут идти на погашение этого гранта для Украины", – сказал Шмыгаль.
Он добавил, что Украина не ограничивается этими планами и рассчитывает на дальнейшую конфискацию всех замороженных российских активов.
Если конфискация произойдет раньше, чем партнеры получат свои деньги обратно, остаток покроет Украина из конфискованной суммы.
- В июне 2024 года лидеры стран-членов Большой семерки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) согласились выделить Украине $50 млрд, использовав для этого будущие доходы от замороженных активов Российской Федерации.
- Согласно замыслу вес кредита ляжет на G7. Украина будет получать деньги в виде грантов, поэтому их не нужно будет возвращать.
- Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что механизм предоставления Украине денег будет согласован до октября.