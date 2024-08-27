Україна хоче отримати від G7 $50 млрд без умов і на будь-які цілі

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Україна розраховує, що країни Великі сімки (G7) запустять механізм додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA) вже до кінця 2024 року. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок на форумі "Україна 2024. Незалежність".

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"У нас є наша політична рамка. Це мають бути $50 млрд. Україна має отримати їх не пізніше кінця цього року. Ці кошти мають бути безумовними для України [тобто не прив'язаними під якісь реформи]. Вони мають бути безвідсотковими, не впливати на збільшення державного боргу. І ці кошти зможемо використати на будь-які потреби", – сказав Шмигаль.

За його словами, Україна планує витратити ці гроші на компенсації постраждалим від війни, але також – на фінансування дефіциту бюджету, закупівлю зброї тощо.

"Важке завдання. Країни G7 та Європейського Союзу мають знайти між собою консенсус, як надати ці гроші. Ці кошти будуть компенсовуватися для наших партнерів доходами від заморожених російських активів, загальна сума яких $300 млрд. Від $3 млрд до $4 млрд щорічно партнери будуть отримувати, вони будуть іти на погашення цього гранту для України", – сказав Шмигаль.

Він додав, що Україна не обмежується цими планами й розраховує на подальшу конфіскацію всіх заморожених російських активів.

Якщо конфіскація відбудеться раніше, ніж партнери отримають назад свої гроші, залишок покриє Україна з конфіскованої суми.